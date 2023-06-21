Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"Хорошая новость. Сегодня после обеда наши воины сбили российский вертолет Ми-24. Выстоим и победим", - пишут военные.

Подробных деталей о подразделении и районе сбития пока нет.

Также 22 мая стало известно, что военный 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила уничтожил вражеский ударный вертолет Ми-24.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал 21 июня, что украинские военные ликвидировали российских десантников, которые ехали на ротацию в Клищиевку Донецкой области. В результате чего многие оккупанты погибли, некоторые получили ранения.