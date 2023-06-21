Украинские бойцы сбили российский вертолет Ми-24
В среду, 21 июня, военнослужащие Сил обороны Украины сбили вертолет Ми-24 подразделения вражеской армии
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
"Хорошая новость. Сегодня после обеда наши воины сбили российский вертолет Ми-24. Выстоим и победим", - пишут военные.
Подробных деталей о подразделении и районе сбития пока нет.
Также 22 мая стало известно, что военный 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила уничтожил вражеский ударный вертолет Ми-24.
Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал 21 июня, что украинские военные ликвидировали российских десантников, которые ехали на ротацию в Клищиевку Донецкой области. В результате чего многие оккупанты погибли, некоторые получили ранения.
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