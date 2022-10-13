Украинские бойцы поразили три вражеских С-300 в Токмаке на Запорожье и уничтожили до 150 россиян в Херсонской области
В районе Токмака Запорожской области ВСУ поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 России, а в районе Токаревки в Херсонской области уничтожили до 150 оккупантов
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
По имеющейся информации, в районе города Токмак Запорожской области украинские подразделения поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом. Раненые оккупанты перевезены в местную больницу. В Херсонской области в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки потери противника составили до 150 человек убитыми.
Также известно, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до тридцати единиц поврежденной бронированной техники, пригодной для ремонта.
- Как стало известно, вражеские подразделения в Донецкой области начали получать распоряжения о временном прекращении наступательных действий.
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