Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

По имеющейся информации, в районе города Токмак Запорожской области украинские подразделения поразили три зенитных ракетных комплекса С-300 противника вместе с личным составом. Раненые оккупанты перевезены в местную больницу. В Херсонской области в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки потери противника составили до 150 человек убитыми.

Также известно, что ремонтная база оккупантов в районе населенного пункта Каланчак ежедневно принимает на ремонт до тридцати единиц поврежденной бронированной техники, пригодной для ремонта.

Как стало известно, вражеские подразделения в Донецкой области начали получать распоряжения о временном прекращении наступательных действий.

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