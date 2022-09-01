Об этом информирует в фейсбуке 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта .

Великокняжеская бригада вместе с отдельным отрядом специального назначения Восточного территориального управления НГУ "Омега" и экипажем эскадрильи БАК НГУ уничтожили две российские самоходные артустановки вместе с экипажем.

В пресс-службе прокомментировали видео с юмором: "Пакет надо?" – "Да". – "Вам большой или маленький?" – "Два маленьких. Для САУ и ее экипажа".