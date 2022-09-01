Украинские бойцы показали, как уничтожили две российские самоходные артустановки вместе с экипажем
Бригада Великого князя Витовта вместе с нацгвардейцами уничтожили самоходную артиллерийскую установку армии РФ вместе с оккупантами
Об этом информирует в фейсбуке 40-я отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта .
Великокняжеская бригада вместе с отдельным отрядом специального назначения Восточного территориального управления НГУ "Омега" и экипажем эскадрильи БАК НГУ уничтожили две российские самоходные артустановки вместе с экипажем.
В пресс-службе прокомментировали видео с юмором: "Пакет надо?" – "Да". – "Вам большой или маленький?" – "Два маленьких. Для САУ и ее экипажа".
Справочно. САУ 2С3 "Акация" – советская 152-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. САУ рассчитана на четырех членов экипажа. Имеет эффективную дальность стрельбы на 20 км.
- Бойцы отдельного отряда специального назначения Нацгвардии уничтожили два вражеских танка на Донецком направлении.
- Украинская авиация на Юге нанесла 24 точных удара по местам сосредоточения оккупантов.
- 31 августа Анатолий Штефан заявил, что на войне России против Украины был ликвидирован старший лейтенант армии РФ Даниил Конышев. Также он сообщил о ликвидации лейтенанта российского центра спецназначения "Витязь" Александра Потапова.
- 31 августа наши военные на южном направлении уничтожили сотни оккупантов и десятки единиц вражеской техники.
- На войне РФ против Украины ликвидировали командира российского гаубического артиллерийского дивизиона лейтенанта Надир-Шаха Акболатова.
- За день 31 августа украинские защитники уничтожили 9 складов с боеприпасами и 3 базы россиян на оккупированных территориях.
- За сутки 31 августа бойцы Военно-морских сил ликвидировали по меньшей мере шестерых российских оккупантов, ворвавшихся в Украину. Также защитники уничтожили артиллерийскую систему противника.
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