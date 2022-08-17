Украинские бойцы показали, как уничтожают врага в окрестностях Марьинки
Вблизи города Марьинка Донецкой области Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов
Об этом информируют на странице 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в фейсбуке.
"Продолжаем показывать вам очередной вояж незваных "туристов", заблудившихся в окрестностях украинского города Марьинка Донецкой области. К работе приступили ребята из разведывательной группы К2 со своими славными товарищами", - говорится в сообщении.
Украинские воины уничтожили состав боеприпасов армии РФ, 120-мм миномет и несколько рашистов.
"Смертоносную трубу и ее "гостинцы" даже в черте не возьмут, а несколько "туристов" получили билет на концерт своего любимого певца Кобзона", - прокомментировали в ВСУ.
- Воздушные силы ВСУ за сутки ликвидировали два беспилотника "Орлан", крылатую ракету Х-59 и нанесли более 10 ударов по армии РФ на временно оккупированных территориях Украины.
- С начала полномасштабного вторжения и до 16 августа Россия потеряла около 43 900 военных, 1880 танков, 4152 бронированных машин и 196 вертолетов.
- На южных рубежах защиты авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам врага, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили живую силу и технику противника.
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