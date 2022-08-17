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Главная война с Россией Украинские бойцы показали, как уничтожают врага в окрестностях Марьинки

Украинские бойцы показали, как уничтожают врага в окрестностях Марьинки

17 августа, 2022 среда
10:44
война с Россией

Вблизи города Марьинка Донецкой области Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов

Об этом информируют на странице 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаем показывать вам очередной вояж незваных "туристов", заблудившихся в окрестностях украинского города Марьинка Донецкой области. К работе приступили ребята из разведывательной группы К2 со своими славными товарищами", - говорится в сообщении.

Украинские воины уничтожили состав боеприпасов армии РФ, 120-мм миномет и несколько рашистов.

"Смертоносную трубу и ее "гостинцы" даже в черте не возьмут, а несколько "туристов" получили билет на концерт своего любимого певца Кобзона", - прокомментировали в ВСУ.

  • Воздушные силы ВСУ за сутки ликвидировали два беспилотника "Орлан", крылатую ракету Х-59 и нанесли более 10 ударов по армии РФ на временно оккупированных территориях Украины.
  • С начала полномасштабного вторжения и до 16 августа Россия потеряла около 43 900 военных, 1880 танков, 4152 бронированных машин и 196 вертолетов.
  • На южных рубежах защиты авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам врага, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили живую силу и технику противника.

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военные силы Украины
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