Об этом сообщается в facebook 93-й ОМБр "Холодный Яр".

"Вражеский самолетопад - два подтвержденных сбивания российских самолетов СУ-25 бойцами подразделений противовоздушной обороны 93 бригады Холодный Яр в Донецкой области. В последнее время враг обнаглел и все чаще начал летать военными самолетами над позициями бойцов и прифронтовыми городами", - говорится.

Бойцы заметили, что постоянно борются с присутствием кафиров в небе. Так, точными выстрелами 27 и 26 сентября смогли поразить два самолета-"Грача". Падение на оккупированную территорию было подтверждено визуально, а также в перехватах разговоров российских боевиков.

Украинское ПВО за сутки, 27 сентября, уничтожило российский штурмовик Су-25 и беспилотник "Орлан-10".

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