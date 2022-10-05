Украинские бойцы отразили атаки россиян в районах 10 городов и сел, 27 населенных пунктов пострадали от действий врага
За 4 октября оккупанты нанесли 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из РСЗО. В свою очередь ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов, среди них Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмут и Новомихайловка
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях .
Враг осуществляет перегруппировку подразделений своих войск на отдельных направлениях.
РФ обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование отдельных участков территории и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населенных пунктов, среди которых Харьков, Шиповатое, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Зализничное, Андреевка, Белогорка, Вознесенск, Приднепровское.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершал обстрелы:
- на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области
- на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огурцово, Гатище, Волчанск и Белый Колодезь
- на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное
На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка и Юрьевка.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополь, Ольговское, Первомайское.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.
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