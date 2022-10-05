Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий сил обороны на отдельных направлениях, не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях .

Враг осуществляет перегруппировку подразделений своих войск на отдельных направлениях.

РФ обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения, осуществляет дистанционное минирование отдельных участков территории и ведет воздушную разведку. Наносит удары по гражданской инфраструктуре и жилищам мирных жителей, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Так, за прошедшие сутки оккупанты нанесли 9 ракетных и 6 авиационных ударов, совершили более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали объекты и гражданское население более 27 населенных пунктов, среди которых Харьков, Шиповатое, Краматорск, Бахмут, Майорск, Гуляйполе, Зализничное, Андреевка, Белогорка, Вознесенск, Приднепровское.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении – из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области

– из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Писаревка и Голышевское Сумской области на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огурцово, Гатище, Волчанск и Белый Колодезь

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Гранов, Огурцово, Гатище, Волчанск и Белый Колодезь на Краматорском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка и Спорное

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Опытное, Яковлевка и Юрьевка.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях от вражеских обстрелов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии пострадала инфраструктура более 24 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новополь, Ольговское, Первомайское.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар.

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