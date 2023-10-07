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Украинские бойцы отразили атаки россиян на 3 направлениях, - Генштаб

7 октября, 2023 суббота
06:57
Война с Россией

Силы обороны Украины отразили атаки российских военных и трех направлениях: на Купянском, Лиманском и Шахтерском направлениях

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области. Противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение южнее Андреевки Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОВСУ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага у Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении . Имеют частичный успех к северу от Копани и к северу от Новопрокоповки. В ходе ведения наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении имели частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

Армия РФ нанесла 3 ракетных и 67 авиационных ударов по территории Украины

За прошедшие сутки оккупанты нанесли очередной ракетный удар по гражданскому объекту в центральной части города Харьков. В результате таких террористических действий погибли 2 человека, еще 30 получили ранения. Поврежден 61 многоквартирный, 17 частных домов и 10 объектов социально-бытовой сферы.

За прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновений.

Всего враг нанес 3 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили: Ивановка, Подолы, Синьковка, Петропавловка, Пески-Радьковские Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спорное, Веселое, Клещиевка, Андреевка, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны поразили пункт управления и средство противовоздушной обороны врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, 6 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

  • В Институте изучения войны заявили , что украинские защитники имеют продвижение на южном фланге Бахмутского направления и районе Вербового.
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