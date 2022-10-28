Украинские бойцы отбили атаки РФ в районах 13 населенных пунктов, враг нанес 15 авиаударов и 1 ракетный
Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях
Об этом пишет Генштаб ВСУ в фейсбуке .
За сутки украинские подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Андреевка, Белогоровка Луганской области; Бахмут, Бахмутское, Времовка, Зеленополье, Соледарь, Майорск, Марьинка, Невельское, Новобахмутовка, Первомайское, Яковлевка Донецкой области.
Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку.
Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения. Так, в течение суток противник нанес 15 авиационных и один ракетный удар , совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня .
От этого пострадали населенные пункты Белогорка, Новая Каменка, Новогреднево Херсонской области, Степное Запорожской области и Марьинка и Павловка Донецкой области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе по применению ударных дронов.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Северском и Слобожанском направлениях – с территории российской федерации, с использованием артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Водологи, Горки, Писаревка и Рыжевка Сумской области и Ольховатка, Волчанск, Охримовка и Старица Харьковской области;
- на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Петро-Ивановка Харьковской области; Заречное, Ямполевка Донецкой области и Макеевка и Невское в Луганской области;
- на Бахмутском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Верхнекаменное, Опросное, Раздоловка, Соледарь, Майорск и Яковлевка;
- на Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Невельского, Новомихайловки и Первомайского Донецкой области.
В Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах 15 населенных пунктов. Среди них – Белогорье, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорожской области и Угледар, Новоселка, Павловка и Пречистовка Донецкой области.
На Южнобужском направлении огневое поражение потерпели районы 20 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.
Также Генштаб отмечает, что идет так называемая эвакуация с временно занятой территории Херсонской области.
"Значительное внимание уделяется вывозу медоборудования и имущества, как говорят оккупанты, "национализированных" предприятий. Так, из населенного пункта Белозерка, оборудование местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ", - говорится в сообщении.
- В Генштабе ВСУ подтвердили, что в Запорожье и Херсонской области украинские военные за несколько дней ранили около 220 захватчиков и уничтожили 8 единиц вражеских оружия и техники.
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