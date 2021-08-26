Украинские богатыри установили невероятный мировой рекорд, они перетянули самолет "Мрия". Видео
Восемь украинских атлетов установили мировой рекорд по перетягиванию крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225 "Мрия"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Инцидент произошел на аэродроме "Антонов" в поселке Гостомель (Киевская область). Богатыри перетягивали самолет с топливом. Вес составил 330 тонн.
Восемь спортсменов сумели перетащить Ан-225 на 4 метра 30 сантиметров за 1 минуту и 13 секунд. Они побили рекорд 2010 года, тогда силачей было 10, среди них был и знаменитый Василий Вирастюк.
Атлеты посвятили свое достижение 30-летию Независимости Украины и 75-летию ГП "Антонов".
Кто устанавливал рекорд:
Сергей Конюшок,
Александр Лашин,
Богдан Ксенчук,
Денис Дубровский,
Сергей Пономарев,
Владимир Рекша,
Денис Бережник,
Виталий Герасимов.
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