Украинские богатыри установили невероятный мировой рекорд, они перетянули самолет "Мрия". Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Инцидент произошел на аэродроме "Антонов" в поселке Гостомель (Киевская область). Богатыри перетягивали самолет с топливом. Вес составил 330 тонн.



Восемь спортсменов сумели перетащить Ан-225 на 4 метра 30 сантиметров за 1 минуту и 13 секунд. Они побили рекорд 2010 года, тогда силачей было 10, среди них был и знаменитый Василий Вирастюк.



Атлеты посвятили свое достижение 30-летию Независимости Украины и 75-летию ГП "Антонов".



Кто устанавливал рекорд:

Сергей Конюшок,

Александр Лашин,

Богдан Ксенчук,

Денис Дубровский,

Сергей Пономарев,

Владимир Рекша,

Денис Бережник,

Виталий Герасимов.



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