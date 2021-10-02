Украинские биометрические документы есть у 0,8 млн жителей ОРДЛО

Об этом 2 октября 2021 года сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Снавер Сейтхалилев, рассказывает Еспресо.TV .



"Мы проводили сверки по данным и выяснили, что на данный момент наших граждан, получивших биометрические загранпаспорта, а также ID-карты насчитывается около 800 000 человек с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - цитируют чиновника Новости Донбасса.



По его словам, сейчас Министертвом рассматривается возможность упрощенной процедуры получения паспорта гражданина Украины жителями ОРДЛО.



"Мы вместе с Государственной миграционной службой также рассматриваем внедрение комплексных услуг, чтобы наши граждане, даже те, кто не имеют свидетельства о рождении, приезжали и сразу же получали все необходимые документы. Мы хотим облегчить взаимодействие с различными ведомствами и сократить срок получения документов", - отметил чиновник.



Несмотря на это, возможность дистанционной подачи документов на паспорт отсутствует и даже не рассматривается.





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