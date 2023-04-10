Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

В рамках проекта "Польская полка в Украине" библиотеки Украины, которые подадут заявку, будут бесплатно обеспечены изданиями книг польских авторов, переведенных на украинский язык. Каждое заведение-участник проекта получит комплект из 10-15 новых книг для создания книжной полки польской литературы в своей библиотеке.

Чтобы принять участие библиотеки, должны заполнить анкету до 17 апреля, создать в библиотеке отдельную полочку польской литературы в рамках проекта "Польская полка в Украине" с информативным баннером, предоставить в определенный Украинским институтом книги срок фотоотчет.

"Книги польских авторов на украинском языке в рамках проекта будут изданы украинскими издателями на средства гранта, предоставленного им Институтом книги в Польше (IK PL)", - пишет пресс-служба и добавляет, что книги пришлют ориентировочно в октябре - ноябре 2023 года.