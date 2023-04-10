Украинские библиотеки призывают присоединиться к проекту "Польская полка": детали
Библиотеки могут принять участие в пилотном проекте "Польская полка в Украине", инициированном Министерством культуры и национального наследия Польши и МКИПУ
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .
В рамках проекта "Польская полка в Украине" библиотеки Украины, которые подадут заявку, будут бесплатно обеспечены изданиями книг польских авторов, переведенных на украинский язык. Каждое заведение-участник проекта получит комплект из 10-15 новых книг для создания книжной полки польской литературы в своей библиотеке.
Чтобы принять участие библиотеки, должны заполнить анкету до 17 апреля, создать в библиотеке отдельную полочку польской литературы в рамках проекта "Польская полка в Украине" с информативным баннером, предоставить в определенный Украинским институтом книги срок фотоотчет.
"Книги польских авторов на украинском языке в рамках проекта будут изданы украинскими издателями на средства гранта, предоставленного им Институтом книги в Польше (IK PL)", - пишет пресс-служба и добавляет, что книги пришлют ориентировочно в октябре - ноябре 2023 года.
- Напомним, министерство культуры ранее отчитывалось о начале процесса извлечения пропагандистской русской литературы из библиотек Украины.
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- Украинская детская литература появилась в библиотеках немецких городов Филлингена-Швенингена и Фрайбурга.
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