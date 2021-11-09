Украинские биатлонистки показали форму, в которой будут выступать на Олимпиаде-2022
Сборная Украины по биатлону выступит на Олимпийских играх в Пекине в форме Craft Sportswear
Об этом сообщает Федерация биатлона Украины в Facebook.
В новом сезоне сборная Украины будет соревноваться в экипировке шведского производителя Craft Sportswear.
Новый биатлонный сезон стартует 29 ноября в Эстерсунде (Швеция), где пройдет первый этап Кубка мира.
Зимние Олимпийские игры будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
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