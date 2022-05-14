Украинские беженцы в Великобритании встретились с Борисом Джонсоном

Об этом пишет Evening Standard.

Часть людей прибыли в Великобританию по схеме "Дом для Украины", другие разместились у родственников. Обе программы размещения украинских беженцев были созданы правительством Британии после российского вторжения.

Во время разговора с журналистами 40-летняя Наталья Когут сказала, что ее семья чувствует себя в безопасности и она благодарна Джонсону за поддержку, которую получила Украина. Женщина рассказала, что уехала из Киева вместе со своей матерью, дочерью и сыном и прибыла в Великобританию 5 марта. Семью приняла пожилая женщина, живущая в большом доме в Бирмингеме, объяснила она. Наталья сказала, что "мы здесь чувствуем себя в безопасности", но добавила, что они переживают за ее мужа, который все еще находится в Украине, доставляя припасы и еду.

Отвечая на вопрос о встрече с господином Джонсоном, она ответила: "Это было удивительно, даже граждане Великобритании не всегда могут сказать, что они встречались с премьер-министром и были в резиденции, и для нас это удивительно".

Стив Морган, уроженец Ливерпуля, поможет добраться украинским беженцам из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в Великобританию.

Авиакомпания Wizz Air предлагает бесплатные билеты, чтобы помочь беженцам из Украины добраться до Британии по программе "Дом для Украины". Билеты будут доступны в течение месяца (с 14 мая по 15 июня).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb