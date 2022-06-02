Об этом пишет SWI swissinfo .

Государственный секретариат по вопросам миграции отмечает, что более 51 тысячи беженцев, выехавших из Украины из-за войны, получили специальный статус S. Большинство разрешений на работу поступило в гостинично-ресторанную индустрию, а также для IT и консалтингового сектора.

В марте швейцарское правительство объявило, что предоставляет украинским беженцам коллективную защиту под особым статусом. Они получат однолетнее разрешение на временное проживание с возможностью возобновления, пока идет война. Они будут иметь право на проживание, социальные выплаты и медицинское обслуживание. Они могут присоединиться к рынку труда и привезти свои семьи в Швейцарию. Дети могут посещать школу.

По словам министра юстиции Карин Келлер-Зуттер, общее количество украинских беженцев с оплачиваемой работой, вероятно, вдвое больше официально зарегистрированных.

По состоянию на 23 апреля, в Швейцарии зарегистрировали около 40 тыс. украинских беженцев.

20 мая мы сообщали, что менее 2% украинских беженцев в Швейцарии нашли работу.

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