Украинские беженцы в Швейцарии трудоустроились в ресторанной сфере и IT-секторе
Власти Швейцарии сообщают, что зарегистрировали по меньшей мере 54 тыс. беженцев из Украины, около 1 тыс. из них получили разрешение на работу
Об этом пишет SWI swissinfo .
Государственный секретариат по вопросам миграции отмечает, что более 51 тысячи беженцев, выехавших из Украины из-за войны, получили специальный статус S. Большинство разрешений на работу поступило в гостинично-ресторанную индустрию, а также для IT и консалтингового сектора.
В марте швейцарское правительство объявило, что предоставляет украинским беженцам коллективную защиту под особым статусом. Они получат однолетнее разрешение на временное проживание с возможностью возобновления, пока идет война. Они будут иметь право на проживание, социальные выплаты и медицинское обслуживание. Они могут присоединиться к рынку труда и привезти свои семьи в Швейцарию. Дети могут посещать школу.
По словам министра юстиции Карин Келлер-Зуттер, общее количество украинских беженцев с оплачиваемой работой, вероятно, вдвое больше официально зарегистрированных.
- По состоянию на 23 апреля, в Швейцарии зарегистрировали около 40 тыс. украинских беженцев.
- 20 мая мы сообщали, что менее 2% украинских беженцев в Швейцарии нашли работу.
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