Об этом пишет The Washington Post.

Согласно данным Министерства обороны России, по меньшей мере, 1 миллион украинских мирных жителей сбежали от боевых действий на территорию РФ. Часть людей были вынуждены переехать в Россию из-за невозможности эвакуироваться из Мариуполя. Также есть люди, прибывшие в Россию добровольно. Издание сообщает, что почти каждому пришлось пройти через специальные фильтрационные лагеря. Это опасный процесс, в ходе которого украинцев обыскивают и допрашивают. По словам беженцев, представителей волонтерских организаций, украинских и американских чиновников, людей, подозреваемых в приверженности украинским военным, задерживают и пытают.

"Ты за кого? За Украину или за Россию", – спрашивали Богдана, 26-летнего строителя из Мариуполя. Мужчина скрылся из города с женой и 7-летней дочерью в середине марта, когда в их районе начали разрушаться здания из-за тяжелых боев. Он рассказал свою историю при условии, что его фамилия не будет обнародована, поскольку опасается за свою безопасность.

Он выехал на контролируемую Россией территорию, это было единственное место, куда он мог добраться к тому времени. В конце концов он попал в центр для беженцев в Ялте в Крыму на месте заброшенного советского санатория, который, по его словам, с тех пор не ремонтировали. Его не раз допрашивали о его лояльности к Украине.

"Я сказал: "Вы интересные люди. На моей родине была война, русские солдаты напали, и мой дом был разбит. И вы хотите, чтобы я выкрикивал пророссийские нарративы?", - рассказал Богдан.



По его словам, он и его семья покинули Россию с помощью некоторых иностранных волонтерских организаций, и сейчас они находятся в Стокгольме. Также он сообщил, что остальные беженцы из его группы были доставлены в заброшенный санаторий где-то в отдаленном районе России.



Также The Washington Post рассказывает историю 19-летнего Александра Шевчука. Он изучал информационные технологии в местном колледже и жил в Мариуполе, недалеко от штаба полка Азов, который являлся мишенью российских военнослужащих.



"Я впервые понял, как выглядит апокалипсис", - сказал он. Он попал под обстрел в закрытом супермаркете во время охоты за едой, обломок артиллерийского снаряда застрял в его спине. Многие другие вокруг него были убиты. В конце марта солдаты ДНР захватили местность, где скрывалась семья Шевчука, и у них не было другого выбора, как попытаться попасть в Россию. Его допрашивали, пытались установить, участвовал ли он в боевых действиях. Его неоднократно обыскивали и проверяли на наличие проукраинских татуировок, а также мозолей и синяков, которые могут быть признаками обращения с оружием.

Шевчук сказал, что его допрашивали о его длинных волосах и бородке, что, по мнению солдат и пограничников, является признаком украинского национализма.

"Я ужасно боялся. Я боялся, что скажут, что я из Азова", - сказал он.



Шевчук и его семья находились около недели в фильтрационном лагере на украинской стороне границы, ожидая последнего раунда допроса. Беженцам раздали анкеты, в которых спрашивали об их отношении к украинским военным, украинскому правительству и разным элементам украинской жизни. Шевчук и другие написали "отрицательно", поскольку считал, что это правильный ответ. "Мы не хотели никаких проблем", - сказал он. Следователи также проверяли телефоны и планшеты, просматривая приложения и фотографии, чтобы попытаться найти любые следы боевых действий, а также удалили SIM-карты.



Министерство иностранных дел России назвало сообщение о принудительном перемещении ложью.

"Речь идет о блокпостах для мирных жителей, покидающих зону активных боевых действий". Чтобы избежать диверсий со стороны украинских национальных батальонов, военнослужащие Вооруженных сил РФ тщательно проверяют транспортные средства, направляющиеся в безопасные районы. Мы задержим всех бандитов и фашистов. Российские военные не создают никаких препятствий для гражданского населения, а помогают ему выжить, снабжают его продуктами и лекарствами", - сообщило посольство России в Вашингтоне в telegram.



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