Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на новое пособие. Как получить

Об этом информирует Visit Ukraine .

В 2023 году все родители новорожденных, которые находятся в Польше и соответствуют определенным условиям, смогут получить помощь Becikowe. Это разовая сумма в размере 1000 злотых, которая предоставляется при рождении ребенка. Эта поддержка является частью системы семейных пособий в Польше. Денежные средства перечисляются на банковский счет или доставляются почтовым переводом.

Получить помощь могут:

граждане Польши, проживающие в стране

граждане стран Европейского Союза и Европейской Экономической Зоны (Швейцария, Великобритания)

лица, имеющие гражданство другой страны, но получившие разрешение на временное проживание, работу в Польше

украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года.

Оформить единовременную выплату может один из родителей ребенка, юридический или фактический опекун ребенка, подавший в суд заявление об усыновлении.

Есть несколько критериев, которые следует учесть для получения помощи Becikowe:

Беременная женщина должна быть зарегистрирована в медицинском учреждении не позднее 10 недель до родов, о чем должна свидетельствовать медицинская справка от врача или акушера (за исключением опекунов).

Сумма дохода семьи на одного человека не должна превышать 1922 злотых.

Заявление необходимо подать не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Для опекунов, оформляющих помощь, документы следует подавать не позднее 12 месяцев с даты официального начала опеки или усыновления (в этом случае помощь предоставляется детям до 18 лет).

Также есть особенности для украинцев, прибывших в Польшу из-за российской агрессии: их доходы рассматриваются только для членов семьи, которые также находятся в Польше.

Для подачи заявки нужно иметь:

заявление о помощи (wniosek o becikowe);

персональные данные родителей и ребенка;

номер PESEL (персональный идентификационный номер);

оригинал и копия свидетельства рождения ребенка;

номер банковского счета для перевода средств;

медицинскую справку от врача или акушера, подтверждающая, что мать была зарегистрирована в медицинском учреждении не позднее 10 недель до родов;

справку о доходах семьи (при необходимости, документы, подтверждающие утрату доходов или изменения в них);

документ, подтверждающий легальный статус пребывания на территории Польши для иностранных граждан;

письменное заявление, что пособие на ребенка не предоставлялось ранее;

адрес электронной почты.

Для украинцев, пересекших границу после 24 февраля 2022 года – штамп с датой пересечения границы (в паспорте или другом документе).

Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка, дополнительно должны предоставить копию свидетельства о семейном положении (если один из родителей умер или неизвестен) и документ из суда, устанавливающий обязанность платить алименты одному из родителей или подтверждающий отказ от взыскания алиментов.

Процедура подачи заявки на Becikowe может быть выполнена лично в администрации местной резиденции (Urząd gminy/miasta), в центре социальной помощи, по почте или онлайн.

Для онлайн оформления нужно зарегистрироваться на портале Emp@tia с использованием электронной подписи или доверенного профиля; ввести личные данные, заполнить заявку и ожидать ответа от компетентного органа, отвечающего за место жительства.

Рассмотрение заявки обычно занимает 1-2 месяца. В случае положительного решения средства перечисляются на указанный в заявлении банковский счет. Если заявление на помощь Becikowe было отклонено, человек имеет право обжаловать это решение. Для этого в течение 14 дней необходимо обратиться в апелляционную комиссию местного органа самоуправления. Подача апелляции бесплатна.