Украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на новое пособие. Как получить
Находящиеся в Польше беженцы из Украины имеют право на новую денежную помощь Becikowe на новорожденных детей
Об этом информирует Visit Ukraine .
В 2023 году все родители новорожденных, которые находятся в Польше и соответствуют определенным условиям, смогут получить помощь Becikowe. Это разовая сумма в размере 1000 злотых, которая предоставляется при рождении ребенка. Эта поддержка является частью системы семейных пособий в Польше. Денежные средства перечисляются на банковский счет или доставляются почтовым переводом.
Получить помощь могут:
- граждане Польши, проживающие в стране
- граждане стран Европейского Союза и Европейской Экономической Зоны (Швейцария, Великобритания)
- лица, имеющие гражданство другой страны, но получившие разрешение на временное проживание, работу в Польше
- украинцы, прибывшие в Польшу после 24 февраля 2022 года.
Оформить единовременную выплату может один из родителей ребенка, юридический или фактический опекун ребенка, подавший в суд заявление об усыновлении.
Есть несколько критериев, которые следует учесть для получения помощи Becikowe:
- Беременная женщина должна быть зарегистрирована в медицинском учреждении не позднее 10 недель до родов, о чем должна свидетельствовать медицинская справка от врача или акушера (за исключением опекунов).
- Сумма дохода семьи на одного человека не должна превышать 1922 злотых.
- Заявление необходимо подать не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.
- Для опекунов, оформляющих помощь, документы следует подавать не позднее 12 месяцев с даты официального начала опеки или усыновления (в этом случае помощь предоставляется детям до 18 лет).
- Также есть особенности для украинцев, прибывших в Польшу из-за российской агрессии: их доходы рассматриваются только для членов семьи, которые также находятся в Польше.
Для подачи заявки нужно иметь:
- заявление о помощи (wniosek o becikowe);
- персональные данные родителей и ребенка;
- номер PESEL (персональный идентификационный номер);
- оригинал и копия свидетельства рождения ребенка;
- номер банковского счета для перевода средств;
- медицинскую справку от врача или акушера, подтверждающая, что мать была зарегистрирована в медицинском учреждении не позднее 10 недель до родов;
- справку о доходах семьи (при необходимости, документы, подтверждающие утрату доходов или изменения в них);
- документ, подтверждающий легальный статус пребывания на территории Польши для иностранных граждан;
- письменное заявление, что пособие на ребенка не предоставлялось ранее;
- адрес электронной почты.
Для украинцев, пересекших границу после 24 февраля 2022 года – штамп с датой пересечения границы (в паспорте или другом документе).
Родители, самостоятельно воспитывающие ребенка, дополнительно должны предоставить копию свидетельства о семейном положении (если один из родителей умер или неизвестен) и документ из суда, устанавливающий обязанность платить алименты одному из родителей или подтверждающий отказ от взыскания алиментов.
Процедура подачи заявки на Becikowe может быть выполнена лично в администрации местной резиденции (Urząd gminy/miasta), в центре социальной помощи, по почте или онлайн.
Для онлайн оформления нужно зарегистрироваться на портале Emp@tia с использованием электронной подписи или доверенного профиля; ввести личные данные, заполнить заявку и ожидать ответа от компетентного органа, отвечающего за место жительства.
Рассмотрение заявки обычно занимает 1-2 месяца. В случае положительного решения средства перечисляются на указанный в заявлении банковский счет. Если заявление на помощь Becikowe было отклонено, человек имеет право обжаловать это решение. Для этого в течение 14 дней необходимо обратиться в апелляционную комиссию местного органа самоуправления. Подача апелляции бесплатна.
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