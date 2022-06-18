Украинские беженцы в Польше могут получить дополнительную финансовую помощь

Об этом сообщается на платформе VisitUkraine.today.

Чтобы проявить солидарность с украинцами, которые из-за войны войны уехали в Польшу, благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe ввела программу финансовой помощи. Подавшие заявку на выплату получат 700 злотых на 1 человека и 600 злотых на каждого другого члена семьи ежемесячно. Выплата будет производиться не менее трех месяцев.

Поскольку желающих получить поддержку очень много, организация ставит в приоритет наиболее нуждающихся. Регистрация на участие в программе не гарантирует получение выплаты.

Кто может получить выплату:

Украинцы, пересекшие границу с Польшей после 24 февраля;

Люди, не получающие иную денежную помощь от неправительственных организаций (например, от УВКБ ООН)

Граждане Украины, не работающие в Польше и не имеющие источников дохода.

Отец или мать, находящиеся в Польше, одни;

Люди, которым более 65 лет и находятся в Польше без других родственников;

Беременные женщины;

Попечители двух или более детей;

Если член семьи имеет особые нужды или хронические или тяжелые заболевания.

Зарегистрироваться для получения помощи можно здесь. Следить за обновлениями относительно новых свободных дат для посещения регистрационного центра можно на странице.

26 мая Польша заставила 700 украинских беженцев вернуть социальные выплаты.

Польша продолжит выплачивать помощь украинским беженцам в 40 злотых в день до 1 июля.

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