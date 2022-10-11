Польское правительство готовится ввести частичную оплату за пребывание в центрах массового размещения беженцев из Украины, сообщает Yavp.pl.

Как отметил заместитель министра внутренних дел и правительственный уполномоченный по делам беженцев Павел Шефернакер, такая оплата будет введена ориентировочно с середины ноября. Связано это с тем, что Польша больше не может брать на себя все расходы, к тому же многие беженцы из Украины уже нашли себе работу и имеют определенные доходы.

Согласно планам правительства, беженцы из Украины должны оплачивать половину стоимости проживания в центрах массового размещения. Однако будут и некоторые исключения. Например, от оплаты 50% стоимости планируют освободить уже не работающих людей пенсионного возраста, людей с инвалидностью, а также многодетных матерей-одиночек. Окончательное решение по этому поводу должно быть обнародовано уже скоро.



На сегодняшний день в Польше в центрах массового размещения находится около 80 тысяч беженцев из Украины. Один из самых больших таких центров расположен в городе Надажин, где находится почти 2 тыс человек.



Напомним, ранее Павел Шефернакер отметил, что большого наплыва в Польшу новых беженцев из Украины осенью-зимой, по всей видимости, не стоит ожидать.



"Я хотел бы четко подчеркнуть, что сейчас нет предпосылок, чтобы ожидать нового большого количества беженцев из Украины. Однако в нынешней ситуации мы все равно должны быть приготовлены, поэтому ведем переговоры с нашими партнерами, провели анкетирование среди беженцев в Польше, чтобы в ближайшие недели принимать новые меры", – сказал он в начале сентября во время Экономического форума в городе Карпач (Нижнесельское воеводство).

Напомним, Европейская комиссия представила новый онлайн-инструмент, который поможет украинцам найти работу в странах Евросоюза.

К слову, 4 млн человек находятся под "зонтиком" Директивы, позволяющей получить поддержку в поиске жилья, в сфере здравоохранения и возможность выйти на рынок труда

6 октября суд Нидерландов обязал правительство привести условия в центрах экстренного предоставления убежища к стандартам ЕС и заявил, что уязвимые беженцы больше не должны там размещаться.

6 октября в Le Figaro сообщили, что во Франции вводятся выплаты французским семьям, принимающим украинских беженцев. При каждом из них государство будет выделять 150 евро в месяц. Деньги будут назначаться тем, кто примет людей из Украины, независимо от их национальности. На финансовую поддержку будут иметь право домохозяйства, согласовавшие прием беженцев с государством.