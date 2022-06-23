Украинские беженцы в основном удовлетворены временной защитой ЕС, — опрос
Опрос Агентства Европейского Союза по приюту и Организации экономического сотрудничества и развития показывает, что украинские иммигранты в целом удовлетворены предлагаемыми условиями в странах Европейского Союза.
Об этом пишет SchengenVisaInfo.
Издание сообщает, что после российского вторжения в Украину 5,7 миллионов человек из зоны боевых действий выехали в ЕС. Опрос был проведен среди 2369 человек. Результаты свидетельствуют, что украинцы оценили доступ к юридическим услугам и медицинской помощи на 3,2 из 5 баллов, а образование детей – на 3,4 из 5 баллов.
Условия жизни украинцы оценили в 3,6 балла. Кроме того, 49% респондентов сообщили, что пребывание членов их семьи или друзей определяет их конечное назначение, в то время как 50% указали возможности работы как основополагающий фактор для их решения. Около 84% респондентов говорят, что они добились желаемого пункта назначения.
29% респондентов были заинтересованы в жилье в частном жилье, а 20% проживали у кого-нибудь из семьи или друзей. 13% сообщили о нахождении в приемном центре.
Опрос проводился с 11 апреля по 7 июня. 96% перемещенных людей были гражданами Украины, а четыре процента были неукраинцами, проживавшими в Украине до начала войны.
Большинство респондентов получили высшее образование, почти 42% имели степень магистра, а 31% были выпускниками бакалавра. Кроме того, 77% респондентов сказали, что они работали на момент начала войны в стране, причем основной сферой компетенции проживающих в Чехии украинцев были работы в управлении 20%, продажах 16% и здравоохранении 10%.
Самыми распространенными языками для украинцев были русский и английский, за ними следовали немецкий, польский и французский.
- 21 июня мы писали, что украинцы больше всего любят Анджея Дуду, Бориса Джонсона и Джо Байдена. Об этом говорится в опросе, проводимом Социологической группой "Рейтинг".
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