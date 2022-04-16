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Украинские беженцы в Литве могут потерять жилье из-за начала курортного сезона, - СМИ

16 апреля, 2022 суббота
17:17
беженцы из Украины

Беженцы из Украины, временно проживающие в курортных городках Литвы, могут остаться без жилья. С начала летнего сезона они не смогут проживать в квартирах, которые сдают отдыхающим

Об этом пишет LRT.

По данным издания в курортном городе Паланга находятся около 600 украинских беженцев, еще 70 – у Няринга.

По словам мэра Няринги Дариуса Ясайтиса, большинство владельцев согласились разместить украинских беженцев на курортах Литвы, надеясь, что они там останутся временно.

"Первой ошибкой было предоставление украинцам разрешения на временное проживание на три месяца. Поэтому люди принимали их на три месяца, думая, что им нужна помощь и что они уйдут. Проблема очень острая, и это будет очень стыдно и для города, и для нас" ,- сказал мэр.

Для некоторых жителей Няринга сдача жилья в аренду отдыхающим является единственным источником дохода, поэтому они не могут позволить себе проживание украинцев на протяжении всего лета, отметил мэр. По его словам, ситуацию можно было бы решить, если бы украинских беженцев переселили в государственные дачи в городе и других курортах Литвы.

"Мы указываем пальцем на здания, которые пустуют 10 месяцев только для того, чтобы работники министерств и других учреждений приезжали и оставались летом. Люди помогают, но общественные здания все еще заперты и пусты", – сказал мэр.

Мэр Паланги Шарунас Вайткус также сообщил, что некоторые украинцы, находящиеся сейчас на курорте, будут вынуждены искать новое жилье летом.

"Кому-то жилье предоставляют до мая, кому-то до июня. Это большая проблема", – сказал мэр.

По его словам, большинство украинских беженцев уже обосновались в общине, нашли работу, а их дети учатся в Паланге. Возможно трудно найти альтернативное жилье для тех, кто потеряет временное жилье, поскольку летом цены на аренду, как правило, значительно растут. Уайткус сказал, что если власти не вмешаются, украинцам придется переехать в другие города Литвы и попытаться там поселиться.

Местные власти Паланги уже общались с представителями некоторых министерств и предложили хотя бы часть государственных зданий на курорте использовать для размещения украинских беженцев.

  • Напомним, на 12 апреля Литва приняла на своей территории около 44 тысяч украинских беженцев.
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