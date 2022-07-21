Украинские беженцы в Литве ищут не жилье, а возможность вернуться домой, - представители волонтерских организаций
В департаменте миграции Литвы сообщают об уменьшении количества заявок на получение временной защиты. Представители организаций, которые помогают украинцам, говорят, что беженцы возвращаются домой
Об этом пишет Delfi.
Согласно статистике, в Литве работу нашли 13 тысяч беженцев из Украины. Это более трети трудоспособных беженцев, приехавших в Литву. Издание отмечает, что в последнее время украинцев в Литву приезжает все меньше.
Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала, что департамент получает по 100-200 новых заявок с просьбой о предоставлении временной защиты, в марте-апреле их было до 2000 в день. "Поток снизился", - добавила она. Центры регистрации беженцев уже некоторое время не работают.
Представители организаций, которые помогают украинцам, говорят, что сейчас украинцы чаще всего ищут не жилье, а возможность вернуться домой.
"Сейчас, кажется, два раза в неделю автобусы Каунас-Львов везут украинцев на родину. Почему поток уменьшился, можно объяснить - интенсивные бои идут на востоке и на юге. Возвращающиеся Украинцы поселяются в более спокойных регионах", - сказал представитель организации " Сильные вместе" Гедрюс Гальдикас.
Издание добавляет, что из Литвы могли уехать около 5000 украинцев.
- По состоянию на 26 апреля общее количество украинских беженцев, зарегистрированных в Литве, выросло до 48 800, среди них почти 19 900 несовершеннолетних.
- 2 июня результаты опроса свидетельствовали , что пятая часть украинцев, приехавших в Литву как беженцы и зарегистрировавшихся в службе занятости, хотела бы остаться и работать в стране, а треть не определилась со своим будущим.
- 11 июня в столице Литвы Вильнюсе открыли первый в Европейском Союзе Украинский центр. Это открытое пространство для украинского общества, где беженцы смогут получать информацию о культурных и образовательных возможностях в Литве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.93
Покупка 36.93Продажа 38.13
-
EUR
Покупка 37.06Продажа 38.53
- Актуальное
- Важное