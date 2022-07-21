Украинские беженцы в Литве ищут не жилье, а возможность вернуться домой, - представители волонтерских организаций

Об этом пишет Delfi.

Согласно статистике, в Литве работу нашли 13 тысяч беженцев из Украины. Это более трети трудоспособных беженцев, приехавших в Литву. Издание отмечает, что в последнее время украинцев в Литву приезжает все меньше.

Директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала, что департамент получает по 100-200 новых заявок с просьбой о предоставлении временной защиты, в марте-апреле их было до 2000 в день. "Поток снизился", - добавила она. Центры регистрации беженцев уже некоторое время не работают.

Представители организаций, которые помогают украинцам, говорят, что сейчас украинцы чаще всего ищут не жилье, а возможность вернуться домой.

"Сейчас, кажется, два раза в неделю автобусы Каунас-Львов везут украинцев на родину. Почему поток уменьшился, можно объяснить - интенсивные бои идут на востоке и на юге. Возвращающиеся Украинцы поселяются в более спокойных регионах", - сказал представитель организации " Сильные вместе" Гедрюс Гальдикас.

Издание добавляет, что из Литвы могли уехать около 5000 украинцев.

По состоянию на 26 апреля общее количество украинских беженцев, зарегистрированных в Литве, выросло до 48 800, среди них почти 19 900 несовершеннолетних.

2 июня результаты опроса свидетельствовали , что пятая часть украинцев, приехавших в Литву как беженцы и зарегистрировавшихся в службе занятости, хотела бы остаться и работать в стране, а треть не определилась со своим будущим.

11 июня в столице Литвы Вильнюсе открыли первый в Европейском Союзе Украинский центр. Это открытое пространство для украинского общества, где беженцы смогут получать информацию о культурных и образовательных возможностях в Литве.

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