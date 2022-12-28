Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Украинские беженцы в Ирландии подали жалобы из-за несоответствующих условий проживания и питания

Украинские беженцы в Ирландии подали жалобы из-за несоответствующих условий проживания и питания

28 декабря, 2022 среда
11:58
Мир На фото беженцы из Украины находятся во временном жилье в Эстонии

Украинские беженцы в Ирландии подали жалобы в органы власти на несоответствующие условия проживания и питания. Гостиницы, где живут эти люди, теперь пройдут проверки

Об этом сообщает газета Irish Examiner.

По данным издания, некоторые беженцы пожаловались на то, что им приходится ежедневно проходить минимум километр до гостиницы, где украинцам организовали питание, потому что там, где они живут, не кормят.

Кое-кто жаловался на то, что вынужден был принимать душ в уличных кабинках, накрытых брезентом.

Украинцы в своих жалобах также отметили, что помещения, где их разместили, переполнены, у них плохая вентиляция, нет мест для уединения и хранения вещей. Также в некоторых комнатах зафиксирована влажность и плесень.

Отмечается, что эти жалобы были поданы еще в октябре, но власти рассказали о них только сейчас. СМИ пишет, что жалобы от украинцев поступают крайне редко: они "не хотят жаловаться на плохие условия проживания, опасаясь, что их выселят из жилья".

В ответ на жалобы украинцев в Департаменте по делам детей, равенстве, инвалидности, интеграции и молодежи Ирландии заявили, что предоставленные беженцам апартаменты "должны соответствовать закону, правилам здравоохранения и техники безопасности, требованиям планирования и могут подлежать проверкам ряда органов власти по этому поводу. поводу, включая соответствующий местный орган власти, Управление охраны окружающей среды HSE и Управление здравоохранения и безопасности", поэтому власти проверят помещения, по которым были поданы жалобы.

С 24 февраля в Ирландию прибыло более 60 тысяч граждан Украины. Большинство из них живут в 500 гостиницах по всей стране, отведенных под центры размещения беженцев.

  • 14 декабря стало известно, что украинских беженцев в Израиле выселяют из предоставленного государством жилья по истечении срока аренды.
  • В конце ноября польское правительство одобрило законопроект, по которому украинские беженцы, которые некоторое время проживают в государственных коллективных центрах, должны частично платить за проживание .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
беженцы из Украины
Читайте также:
Maxar опублікувала знімки авіабази в Енгельсі
26 декабря, 2022 понедельник
Похоже, ПВО Энгельса, уничтожая зенитной ракетой наш дрон, вызвала взрывы на российской авиабазе, - военный эксперт Притула
27 декабря, 2022 вторник
BBC представило пять сценариев развития войны в Украине в следующем году
російська армія, мобілізація
27 декабря, 2022 вторник
По всей линии фронта враг накапливает силы, - Згурец
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.9
    Покупка 39.9
    Продажа 40.63
  • EUR
    Покупка 41.44
    Продажа 42.54
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
28 декабря
12:26
Начальник разведки Буданов посетил позиции украинских защитников в Бахмуте
12:18
Жители Харькова получили более 1 000 000 продуктовых наборов от предпринимателя и мецената Константина Жеваго
12:12
Требовал взятки у перевозчиков: по подозрению в мошенничестве задержали начальника управления Укринтеравтосервиса
12:05
На временно оккупированных территориях россияне ищут детей, которые учатся в украинских онлайн-школах, и угрожают их родителям, - ЦНС
12:02
OPINION
Кризис 2023 года начнется из Китая
11:57
Эксклюзив
Елена Гончарук
Новый конкурс на должность руководителя Довженко-Центра кажется неправомерным, прошлый – не отменен, - Гончарук
11:44
Удержание линии у Кременной, вероятно, будет приоритетом для РФ, - британская разведка
11:42
Эксклюзив
Владимир Путин
Какая Украина нужна Путину?
11:28
В Харьковской области на взрывчатке взорвались отец с 7-летним сыном
11:12
Дефицит в энергосистеме Украины вырос из-за обстрела газопровода на востоке
11:01
Американский диплом в Киеве: как получить
10:56
Эксклюзив
Косово
Поддерживаются РФ: в Сербии есть радикалы, желающие начала боевых действий из Косово, - руководитель проекта "Балканский обозреватель" Ищенко
10:48
Сергей Марченко
С конца февраля расходы на оборону в Украине выросли в 6 раз, - министр финансов Марченко
10:41
Война и налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2023 году?
10:38
Гайдай: Кременную покинули не только военные командующие РФ, но и россияне, приезжавшие работать в городе
10:18
Инфографика
Актуальный курс валют на 28 декабря: что с ценой доллара и евро
10:15
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову, ранен 48-летний мужчина
10:12
Россияне завели все ракетоносители в пункты базирования из-за шторма в Черном море, - Гуменюк
10:05
OPINION
Россия не завозит дроны "Shahed" из Ирана, а собирает их у себя
10:04
Инфографика
Россия потеряла в Украине за сутки 550 солдат, 13 бронемашин и танк
09:34
Эксклюзив
Война может длиться не менее 2-3 лет, учитывая ресурсы России, - Згурец
09:31
В Харьковской области в результате вражеских обстрелов женщина получила травму, еще один мужчина - взорвался на взрывном устройстве
09:16
Эксклюзив
Более 300 тыс. киевлян остаются без электроэнергии, - КГГА
09:06
Свет
В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света,
09:03
Укрпочта
Украинцев ожидают три выпуска новых марок в январе-феврале
08:40
В Стокгольме прогремел взрыв
08:36
Обзор
Белль Куршевель. Кто из россиян и кто из украинцев приобрел имущество на французском VIP-курорте
08:32
Глава МВД Косово заявил, что Сербия нагнетает ситуацию в регионе под влиянием РФ
08:08
Оккупанты всю ночь били по Никопольщине, поразили десяток домов, 4 газопровода и 2 линии электропередачи
08:08
OPINION
Должность посла – особенная. Власть должна иметь внутренний ценз
07:52
В Севастополе оккупанты агитируют вступать по контракту в росармию, а ВСУ уничтожили до 50 россиян на Херсонщине - возведение Генштаба
07:42
Интервью
Украинцы – это феномен, о котором будут говорить еще сотни лет, – лидер группы СКАЙ
07:40
Американские аналитики сказали, как РФ претензиями к Западу пытается создать условия для выгодных для себя переговоров с Украиной
07:12
В ISW объяснили, зачем Кремль стал больше использовать военныхкоров
06:50
Южная Корея подняла боевые беспилотники над КНДР
06:13
"Закон не обязывает изменять название": в УПЦ МП отреагировали на решение Конституционного суда
05:49
Членам палаты представителей США запретили пользоваться TikTok
05:25
Белорусским "рельсовым партизанам" дали по более 20 лет тюрьмы за попытку остановить российские эшелоны
04:32
В Геническе оккупанты собираются "отжать" имущество эвакуированных украинцев - ЦНС
03:36
Пленные россияне
Ежедневно 70-100 россиян желают сдаться в плен
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV