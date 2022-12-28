Об этом сообщает газета Irish Examiner.

По данным издания, некоторые беженцы пожаловались на то, что им приходится ежедневно проходить минимум километр до гостиницы, где украинцам организовали питание, потому что там, где они живут, не кормят.

Кое-кто жаловался на то, что вынужден был принимать душ в уличных кабинках, накрытых брезентом.

Украинцы в своих жалобах также отметили, что помещения, где их разместили, переполнены, у них плохая вентиляция, нет мест для уединения и хранения вещей. Также в некоторых комнатах зафиксирована влажность и плесень.

Отмечается, что эти жалобы были поданы еще в октябре, но власти рассказали о них только сейчас. СМИ пишет, что жалобы от украинцев поступают крайне редко: они "не хотят жаловаться на плохие условия проживания, опасаясь, что их выселят из жилья".

В ответ на жалобы украинцев в Департаменте по делам детей, равенстве, инвалидности, интеграции и молодежи Ирландии заявили, что предоставленные беженцам апартаменты "должны соответствовать закону, правилам здравоохранения и техники безопасности, требованиям планирования и могут подлежать проверкам ряда органов власти по этому поводу. поводу, включая соответствующий местный орган власти, Управление охраны окружающей среды HSE и Управление здравоохранения и безопасности", поэтому власти проверят помещения, по которым были поданы жалобы.

С 24 февраля в Ирландию прибыло более 60 тысяч граждан Украины. Большинство из них живут в 500 гостиницах по всей стране, отведенных под центры размещения беженцев.

14 декабря стало известно, что украинских беженцев в Израиле выселяют из предоставленного государством жилья по истечении срока аренды.

В конце ноября польское правительство одобрило законопроект, по которому украинские беженцы, которые некоторое время проживают в государственных коллективных центрах, должны частично платить за проживание .

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