Украинские беженцы в Ирландии имеют проблемы с налоговой системой, изучением языка и поиском работы, - опросы

Об этом пишет Buzz.ie.

В целом украинцы, приехавшие в Ирландию после вторжения России, выразили огромную благодарность ирландскому народу и правительству в опросе, проведенном Украинской группой действия. В ходе исследования опросили 4 400 человек. (13% украинского населения Ирландии).

44% сказали, что в их городах все еще идут военные действия (бомбардировки). Каждому пятому из опрошенных некуда вернуться в Украине, поскольку их дом или город повреждены или разрушены.

Почти две трети украинцев заявили, что готовы активно вносить вклад в экономику Ирландии. Половина опрошенных заявили, что активно ищут работу и учат английский язык. Каждый пятый украинский беженец нашел работу в Ирландии.

Исследование показало, что знание английского языка было одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются украинские беженцы. Почти половина респондентов сообщили, что они мало говорят на английском или совсем им не владеют, а 63% сказали, что сталкивались с языковым барьером при поиске работы. Однако более половины опрошенных сказали, что изучают язык с помощью онлайн-ресурсов, а 40% сказали, что посещают уроки английского языка лично.

22 мая мы сообщали, что жители Мариуполя, которые не имели возможности попасть на территорию, подконтрольную Украине, были вынуждены бежать от войны через Россию.

По состоянию на 10 июня в Ирландии проживало около 35 700 беженцев из Украины.

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