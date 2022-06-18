Украинские беженцы в Ирландии имеют проблемы с налоговой системой, изучением языка и поиском работы, - опросы
Группа украинского действия в Ирландии провела опросы среди беженцев. Украинцы рассказывали о проблемах, связанных с банковской и налоговой системой, языковыми барьерами и доступом к общественному транспорту
Об этом пишет Buzz.ie.
В целом украинцы, приехавшие в Ирландию после вторжения России, выразили огромную благодарность ирландскому народу и правительству в опросе, проведенном Украинской группой действия. В ходе исследования опросили 4 400 человек. (13% украинского населения Ирландии).
44% сказали, что в их городах все еще идут военные действия (бомбардировки). Каждому пятому из опрошенных некуда вернуться в Украине, поскольку их дом или город повреждены или разрушены.
Почти две трети украинцев заявили, что готовы активно вносить вклад в экономику Ирландии. Половина опрошенных заявили, что активно ищут работу и учат английский язык. Каждый пятый украинский беженец нашел работу в Ирландии.
Исследование показало, что знание английского языка было одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются украинские беженцы. Почти половина респондентов сообщили, что они мало говорят на английском или совсем им не владеют, а 63% сказали, что сталкивались с языковым барьером при поиске работы. Однако более половины опрошенных сказали, что изучают язык с помощью онлайн-ресурсов, а 40% сказали, что посещают уроки английского языка лично.
- 22 мая мы сообщали, что жители Мариуполя, которые не имели возможности попасть на территорию, подконтрольную Украине, были вынуждены бежать от войны через Россию.
- По состоянию на 10 июня в Ирландии проживало около 35 700 беженцев из Украины.
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