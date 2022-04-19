Об этом сообщает Deutsche Welle.

Немецкий профсоюз работников строительного, аграрного и экологического секторов IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) предостерегает от эксплуатации украинских беженцев в ФРГ как дешевой рабочей силы. Соответствующие опасения высказал во вторник, 19 апреля, глава IG BAU Роберт Файгер (Robert Feiger) во Франкфурте-на-Майне.

По его словам, нельзя допустить формирование класса "работников второго сорта". Те, кто бежал в Германию от войны и ищет работу, должны быть в деталях проинформированы об условиях труда, оплате и своих правах, а также иметь возможность обратиться в профсоюзы.



Консультационные центры Объединения немецких профсоюзов (DGB) "Справедливая мобильность" (Faire Mobilität) также предлагают помощь и информационную поддержку, в том числе и на украинском языке.

По данным IG Bau, в строительной отрасли в настоящее время доход может не превышать уровень установленной законом минимальной заработной платы в размере 9,82 евро в час. Кроме того, сезонным работникам в сельском хозяйстве, занятым на период до 70 дней, могут не предоставляться социальное обеспечение и медицинское страхование.

С учетом того, что в ФРГ сейчас находятся около 340 тысяч беженцев из Украины и определенный процент их останется в Германии, необходимо взять курс на "настоящую интеграцию на рынке труда", убежден Файгер. Важными предпосылками для этого является признание иностранной квалификации и упрощенный, без бюрократических проволочек, процесс предоставления доступа к курсам немецкого языка, объясняет он.



Справочно. В 2021 году в Германии проживало 22,3 миллиона человек с миграционным прошлым (27,2 процента населения). По сравнению с предыдущим годом прирост составил два процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство 12 апреля. Почти две трети иностранцев (62 процента) переселились в Германию из других стран Европы или являются потомками выходцев из этих стран. Наиболее важными странами происхождения являются Турция (12 процентов), Польша (10), Россия (6), Казахстан (6) и Сирия (5).



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