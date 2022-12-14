Украинские беженцы в Германии получат больше денег: что известно
Украинские беженцы, выехавшие в Германию, обретут новый правовой статус и с начала 2023 года получат большую финансовую помощь
Об этом сообщает издание Redaktions Netzwerk Deutschland.
Известно, что после 90 дней нахождения в Германии многие украинские беженцы изменили свои условия пребывания, получив статус временной защиты. Таким образом, они получают денежную помощь через центры занятости.
Отмечается, что правительство Германии пытается противостоять инфляции в стране. Поэтому оно скорректирует выплаты от государства. Соответствующий проект заработает с 1 января 2023 года.
Согласно ему беженцы, получившие новый правовой статус после 90 дней пребывания в Германии, подпадают под категорию базовой помощи по безработице Hartz IV. То есть размер помощи будут пересматривать не только для всех немцев, но и соответственно украинцы могут ожидать повышения помощи, если получили такой статус.
Таким образом, стандартная выплата для взрослых составит 502 евро, а совершеннолетние граждане Украины будут получать 451 евро. Относительно детей общая ставка отличается: несовершеннолетние 14-17 лет будут получать 420 евро, а 6-13 лет - 348 евро.
Издание напоминает, что украинские беженцы с 1 июня получают пособие по безработице, которое выдает центр занятости. Выплаты составляют 449 евро в месяц, если проживает украинец сам. Для члена полной семьи сумма меньше – 404 евро на человека.
- 14 декабря правительство Каталонии сообщило о введении выплат украинским беженцам . Прямая экономическая помощь направлена на людей, которые пострадали "от конфликта в Украине", зарегистрированы в муниципалитете в Каталонии и не имеют достаточных финансовых ресурсов: месячный доход менее 481 евро у взрослого или менее 629 евро - у матери с ребенком.
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