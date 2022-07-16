Украинские беженцы в Германии могут посещать музеи бесплатно. Опубликовали список
Музейный портал Берлина опубликовал список заведений, которые украинцы могут посетить бесплатно. Список включает почти 70 музеев
Список опубликовал Museumsportal Berlin.
"В знак солидарности с народом Украины с 24 февраля многие культурные заведения Берлина обозначены сине-желтыми флагами. Международный совет музеев Германии также решительнее всего осуждает войну против Украины и призывает всех политических лидеров быть готовыми к диалогу", - говорится в сообщении.
Для беженцев вход в эти музеи бесплатный:
- Детский музей MACHmit! ;
- Берлинская картинная галерея ;
- Берлинский городской музей ;
- Вилла Либермана в Ванзее ;
- Государственные музеи Берлина ;
- Детский музей Лабиринт ;
- Музей Брохана ;
- Музей связи ;
- Музей естествознания ;
- Немецкая синематека ;
- Немецкий музей техники и научный центр Spectrum ;
- Немецкий шпионский музей ;
- Немецкий исторический музей ;
- Дворцы Фонда Прусских дворцов и садов ;
- Центр Анны Франк.
Кроме того, окружные музеи Берлина и другие дома (всего почти 70) можно посетить бесплатно. Также в первое воскресенье каждый месяц вход в более чем 60 музеев Берлина бесплатный. Для бесплатного входа в упомянутые музеи Берлина обычно достаточно предъявить украинский паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- 15 июля украиноязычный аудиогид заработал в берлинском дворце Шарлоттенбург.
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