Украинские беженцы в Германии могут посещать музеи бесплатно. Опубликовали список

Список опубликовал Museumsportal Berlin.

"В знак солидарности с народом Украины с 24 февраля многие культурные заведения Берлина обозначены сине-желтыми флагами. Международный совет музеев Германии также решительнее всего осуждает войну против Украины и призывает всех политических лидеров быть готовыми к диалогу", - говорится в сообщении.

Для беженцев вход в эти музеи бесплатный:

Кроме того, окружные музеи Берлина и другие дома (всего почти 70) можно посетить бесплатно. Также в первое воскресенье каждый месяц вход в более чем 60 музеев Берлина бесплатный. Для бесплатного входа в упомянутые музеи Берлина обычно достаточно предъявить украинский паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

15 июля украиноязычный аудиогид заработал в берлинском дворце Шарлоттенбург.

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