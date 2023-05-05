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OPINION

Украинские беженцы в Европе учатся цивилизованныи отношениям с государством

5 мая, 2023 пятница
12:04
Мнение

Европейская система социальной поддержки как механизм внедрения дисциплины

Сложный и изнуряющий год, когда большое количество наших граждан, в основном мамы с детьми, оказались в вынужденной эмиграции уже позади. И теперь можно говорить об определенных новых аспектах в их жизни. В основном все уже более или менее адаптировались и определили временные приоритеты. Окончательное решение им еще предстоит принять.

Как уже известно, в местные бюджеты украинцы, которые пошли работать, оплатили и потратили в Европе около 20 млрд евро, а в Украину перечислили своим близким и родным свыше 10 млрд евро. Все данные находятся в открытом доступе европейских статистических агентств и на сайтах наших СМИ. То есть, в общем, они перекрыли любые социальные расходы европейских государств на убежище. Но вопрос в том, что эта весомая деталь не касается и не снимает ответственности с тех, кто до сих пор получает социальную помощь. Потому что каждый, кто закономерно вначале ее сразу получил и все связанные с этим блага, теперь при определенных обстоятельствах может быть этого лишен.

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Участились случаи выявления неучтенных доходов у тех, кто до сих пор имеет поддержку от государства. И если раньше владельцам квартир и другой недвижимости дома, банковских счетов, объемных авто, вопросов не было, то сегодня это все чаще приводит к возникновению проблем с местными социальными органами.

Участились случаи выявления неучтенных доходов у тех, кто до сих пор имеет поддержку от государства. И если раньше владельцам квартир и другой недвижимости дома, банковских счетов, больших авто, вопросов не было, то сегодня это все чаще приводит к возникновению проблем с местными социальными органами. К примеру, регулярные поступления на банковскую карту лица, получающего социальную помощь почти обязательно приводит к уменьшению пособия именно на указанную в доходах сумму. Это могут быть любые средства: от аренды оставшихся домов дома, пенсионные или "детские" деньги, зарплата онлайн работы и проч. Эти поступления также могут стать причиной полного отказа в предоставлении пакета социальной помощи, если они составляют значительные суммы по мнению специальной социальной совещательной комиссии. И тогда уже ни слезы, ни уговоры не помогут. Выход один – идти работать, хотя бы на несколько часов в день.

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К примеру, история с регулярным получением одной из наших соотечественниц денег на карту от ее романтического друга стала известной социальной службе, которая имеет право, пока вы от них зависимы, проверять не только ваше присутствие в вашей съемной квартире, но и присутствие в ней других лиц. А также ваши банковские счета, если возникнут вопросы. Отказать им в этом никто не имеет права. Ведь вы должны отчитываться о каждом вашем шаге перед теми, кто вас поддерживает. И частная жизнь здесь не так уж частна, ведь если вы живете вместе, то вас трактуют как супругов, а значит выплаты вам не полагаются. При условии, что вы до этого не работали. Можно, конечно, нанять адвоката и судиться со службами. Но это если и даст эффект, то не длительный. Все равно потом придется идти работать, несмотря на уровень владения языком.

Частная жизнь здесь не так уж и частна, ведь если вы живете вместе, то вас трактуют как супругов, а значит выплаты вам не полагаются. При условии, что вы до этого не работали.

Наших всюду много и они разные. Особенно меня увлекают и окрыляют жены военнослужащих, которые и языковые курсы проходят, и детей воспитывают, и на работу ходят, лишь бы постоянно быть занятой и не думать о муже на передовой. О детях – отдельный язык, в отдельном сообщении. Интересная тема и главное, перспективная!

Но наибольшее неприятие вызывают те из украинских граждан, которые считают, что их развлечения и беззаботная жизнь должны оплачивать европейские налогоплательщики. О моральном аспекте дела вообще не пишу, ведь в их собственной стране идет война. Украина буквально лежит под внешней финансовой капельницей… И это не укладывается в систему ценностей европейца. Возникает вопрос: неужели эти лица не понимают, что гражданская и моральная обязанность каждого украинца – поддерживать ВСУ всеми возможными способами и средствами?! Но каждого проверят и приструнят. Нас дисциплинируют европейские законы – и это хорошо. Остается надеяться, что со всем этим багажом украинцы, которые вернутся домой со временем, станут более осмотрительными и требовательными друг к другу и к себе.

Специально для Еспресо

Об авторе. Ника Никалео, писательница

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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