Об этом информирует BBC .

Некоторые украинские транспортные средства раньше нуждались в дорогостоящих модификациях, чтобы их можно было использовать в Британии после шести месяцев.

Украинка Ирина Морозовская, живущая в Ромсе в графстве Хэмпшир, рассказала, что за фары и другие модификации автомобиля женщина заплатила около 2 тыс. фунтов стерлингов. А с декабря она с дочерью ходила на работу пешком, пока ее машина 3 месяца не могла передвигаться по стране.

"Правительство ничего не сделало, чтобы что-то изменить. Я была без машины, и оказалось, что жить в Британии без колес очень тяжело", – жалуется беженец.

Беженка Елена Козаченко вернулась своей машиной в Украину, чтобы не платить за переоборудование фар – 1400 фунтов.

Теперь же украинцам достаточно дефлекторов фар за 10 фунтов стерлингов, чтобы свободно передвигаться по дорогам Королевства.

Министерство транспорта заявило, что украинским беженцам разрешат некоторые изменения по правилам для владельцев авто, в частности наклейки корректировки света на фары. Другие временные модификации также могут быть разрешены, хотя по-прежнему транспортные средства должны соответствовать стандартам Великобритании.

Беженцы могут получить освобождение от соблюдения правил после подачи заявления на индивидуальное одобрение автомобиля (IVA) в конце льготного 6-месячного периода.

"Дополнительные расходы и трудности не должны мешать им. Довольно трудно покинуть свой дом и убегать в безопасное место, поэтому я рада, что правительство вмешалось и изменило требования", - отметила член парламента Ромси и Северного Саутгемптона Кэролайн Ноукс.