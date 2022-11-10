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Украинские беженцы в Болгарии массово выходят на акции протеста: что известно

10 ноября, 2022 четверг
17:34
Мир

На нескольких курортах черноморского побережья в Болгарии объявлены акции протеста "В защиту прав украинцев в Болгарии"

Об этом сообщает телеканал BTV.

Недавно в правительстве Болгарии заявили, что украинским беженцам нужно переселиться из гостиниц в правительственные базы. Правозащитники заявили, что списка государственных баз, куда власти Болгарии собираются переселить почти тысячи украинских беженцев, пока не видели.

За пять дней до последнего срока, когда украинским беженцам нужно переехать, список не был обнародован, поэтому были объявлены акции протеста "В защиту прав украинцев в Болгарии". В частности, украинцы не знают, будут ли в правительственных базах школы и медицинская помощь.

Отмечается, что беженцы с Солнечного берега и других курортных городов отправили правительству Болгарии 20 писем, в которых просят оставить их в гостиницах, где они находятся, пока не будет готов план реальной интеграции. Также украинцы предупреждают, что будут жаловаться на ситуацию властям ЕС.

Волонтер Рамон Кувайеф, работающий на месте событий, рассказывает, что 90% украинских беженцев - это мамы с маленькими детьми и пенсионеры.

  • 21 мая правительство Болгарии предложило новую гуманитарную программу для вынужденно перемещенных людей из Украины. Для размещения беженцев планировалось выделить государственные гостевые дома и заведения, зарегистрированные в Национальном туристическом реестре. При этом около 80 тысяч беженцев пришлось переправить поездами и разместить в буферных центрах с вагонами и военными палатками. В настоящее время украинские беженцы боятся повторения подобной ситуации.

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