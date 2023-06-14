Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная беженцы из Украины Украинские беженцы стали важным элементом рынка труда в Польше, - глава Объединения украинцев в Польше
Эксклюзив

Украинские беженцы стали важным элементом рынка труда в Польше, - глава Объединения украинцев в Польше

14 июня, 2023 среда
11:22
беженцы из Украины

Экономическим, политическим и демографическим интересом Польши является то, чтобы украинские беженцы оставались в государстве

Об этом в эфире Еспресо заявил глава Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирка.

"Значительная часть беженцев останется. Особенно те, кто в течение двух лет устроят свою жизнь здесь. Их дети будут учиться, овладеют польским так, что украинский для них станет чужим. Не будет мотивации возвращаться в Украину. Разве что в Украине начнется гигантское экономическое развитие. Пока этого на горизонте нет, поэтому украинские беженцы будут оставаться в Польше и польское государство будет способствовать этому. Мы уже сегодня имеем сигналы от местного бизнеса, что наши беженцы, которые устроились на работу, уже очень важный элемент рынка труда. Если они начнут уезжать, это станет проблемой. Экономическим, политическим и демографическим интересом Польши является то, чтобы украинцы оставались. Здесь есть потребность в новых людях, и украинцы ее закрывают", - считает он.

  • В конце марта стало известно, что Варшава рассматривает введение обязательного посещения польских школ детьми-беженцами, которые учатся дистанционно. К мерам прибегнут, если война продолжится.
  • С 1 апреля украинские беженцы в Польше могут подавать заявления на временное разрешение на проживание – карту побыта при условии работе в стране. Также правительство Польши упростило поступление в вузы для украинцев.
Украина
Польша
беженцы
Читайте также:
13 июня, 2023 вторник
Разрушение Каховской ГЭС: в Greenpeace сказали, при каких условиях возможен судебный процесс в Гааге
13 июня, 2023 вторник
Экс-нардепа Тараса Чорновила облили зеленкой и бросили в мусорный бак
13 июня, 2023 вторник
Пригожин заявил датским журналистам, что не уверен, будет ли ЧВК Вагнера в дальнейшем воевать в Украине
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.83
    Покупка 36.83
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.64
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
14 июня
13:00
Обновлено
Силы обороны продолжают наступление и имеют частичный успех на фронте, освободили более 3 км² за трое суток, - Генштаб
12:56
Глава МАГАТЭ Гросси отложил поездку на ЗАЭС из соображений безопасности, - Reuters
12:49
Отрицает существование Украины и призывает к ее вооруженному захвату: СБУ объявила подозрение идеологу рашизма Дугину
12:22
Южная Корея обратилась в суд с требованием возмещения ущерба от КНДР за подрыв совместного офиса в 2020 году
12:18
Украина потребует от России репарации за ущерб в результате подрыва Каховской ГЭС, – Кубраков
12:08
OPINION
Алексей Голобуцкий
Путин провозгласил о переходе войны с Украиной в оборонную фазу
11:59
Обзор
Запад надеется на большие успехи контрнаступления и анонсирует еще $441 миллион помощи Украине. Акценты мировых СМИ 14 июня
11:58
Эксклюзив
Карта боевых действий за период 6-13 июня: первые успехи большого контрнаступления
11:55
Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что демилитаризованная зона между РФ и Украиной должна проходить около Львова
11:53
В Сумской области в результате обстрела погибли 7 работников Гослесхоза
11:51
В Японии 18-летний курсант застрелил двух военных на полигоне
11:47
Ремонт одного из блоков АЭС завершен на 20 дней раньше: в Минэнерго заявили об усилении стабильности энергосистемы
11:31
Google запустил новые функции для рекламодателей на основе искусственного интеллекта
11:26
Россия вывела в Черное море два ракетоносителя с 16 "калибрами"
11:14
Шмыгаль обсудил с премьером Польши дальнейшее сотрудничество в поставках военной техники и обучение ВСУ
11:07
Британская разведка назвала причину активизации российской тактической авиации
10:55
"В каждой ракете по 40 иностранных комплектующих": в ОП призвали Запад усилить санкции против РФ
10:44
Продавали Росатому оборудование для строительства АЭС: СБУ разоблачила компанию в Киеве
10:35
Около Земли 15 июня пролетит потенциально опасный астероид, размером почти 500 м
10:34
Курс валют в Украине на 14 июня: евро вырос в цене
10:32
Россияне строят новые госпитали на пограничье с Украиной: имеющиеся не справляются с количеством раненых военных
10:25
Пентагон
Пентагон не подтверждает данные об уничтоженной технике при контрнаступлении ВСУ
10:05
Обновлено
За ночь украинская ПВО уничтожила 3 ракеты "Калибр" и 9 "шахедов"
10:02
Россияне за сутки обстреляли 11 областей Украины: известно о 6 погибших и 22 пострадавших. Ситуация в регионах
10:01
OPINION
Путина уничтожат комплексно
10:01
Обновлено
Ночная ракетная атака на Одессу: поисково-спасательная операция завершилась. Три человека погибли, 13 получили ранения
10:00
COVID-19
В Украине не зарегистрировано случаев или подозрений на холеру, в поверхностных водоемах есть превышение микробиологических показателей
09:37
Эксклюзив
ВСУ делают выводы из первых зондирующих действий на Запорожье, а россияне пытаются отступать к основной линии обороны, - Згурец
09:36
Кремль надеется, что военкоры будут иметь решающее значение для сплоченности общества, - ISW о встрече Путина с пропагандистами
09:14
Число переселенцев во всем мире выросло до рекордных 110 млн, - ООН
09:08
Николай Чаус
Экс-судью Днепровского райсуда Киева Чауса приговорили к 10 годам лишения свободы
08:58
Новости компаний
Стартует реконструкция Земской управы на Рейтарской
08:51
Россияне обстреляли ракетами Краматорск и Константиновку: три человека погибли, есть раненые
08:28
Spotify
Швеция оштрафовала Spotify на €5 млн за нарушение правил защиты данных ЕС
08:17
Обзор
Кто такой Такер Карлсон? И почему его фейки об Украине и Зеленском лучший подарок Кремлю
08:11
Обновлено
Число погибших от ночной атаки на Кривой Рог 13 июня возросло до 12, в городе объявлен день траура
08:04
Инфографика
За сутки враг потерял в Украине 680 военных, 11 бронированных машин и 15 БПЛА, - Генштаб ВСУ
08:03
OPINION
История "живого Цоя" ставит важные вопросы
07:47
Китай вместе с двумя космическими агентствами будет исследовать Луну в рамках миссии Чанье-6
07:36
Эксклюзив
В Херсоне после спада воды будут оставаться места, где она будет стоять, - экс-заммэра Головня
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV