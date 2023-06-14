Об этом в эфире Еспресо заявил глава Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирка.

"Значительная часть беженцев останется. Особенно те, кто в течение двух лет устроят свою жизнь здесь. Их дети будут учиться, овладеют польским так, что украинский для них станет чужим. Не будет мотивации возвращаться в Украину. Разве что в Украине начнется гигантское экономическое развитие. Пока этого на горизонте нет, поэтому украинские беженцы будут оставаться в Польше и польское государство будет способствовать этому. Мы уже сегодня имеем сигналы от местного бизнеса, что наши беженцы, которые устроились на работу, уже очень важный элемент рынка труда. Если они начнут уезжать, это станет проблемой. Экономическим, политическим и демографическим интересом Польши является то, чтобы украинцы оставались. Здесь есть потребность в новых людях, и украинцы ее закрывают", - считает он.