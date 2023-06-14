Украинские беженцы стали важным элементом рынка труда в Польше, - глава Объединения украинцев в Польше
Экономическим, политическим и демографическим интересом Польши является то, чтобы украинские беженцы оставались в государстве
Об этом в эфире Еспресо заявил глава Объединения украинцев в Польше Мирослав Скирка.
"Значительная часть беженцев останется. Особенно те, кто в течение двух лет устроят свою жизнь здесь. Их дети будут учиться, овладеют польским так, что украинский для них станет чужим. Не будет мотивации возвращаться в Украину. Разве что в Украине начнется гигантское экономическое развитие. Пока этого на горизонте нет, поэтому украинские беженцы будут оставаться в Польше и польское государство будет способствовать этому. Мы уже сегодня имеем сигналы от местного бизнеса, что наши беженцы, которые устроились на работу, уже очень важный элемент рынка труда. Если они начнут уезжать, это станет проблемой. Экономическим, политическим и демографическим интересом Польши является то, чтобы украинцы оставались. Здесь есть потребность в новых людях, и украинцы ее закрывают", - считает он.
- В конце марта стало известно, что Варшава рассматривает введение обязательного посещения польских школ детьми-беженцами, которые учатся дистанционно. К мерам прибегнут, если война продолжится.
- С 1 апреля украинские беженцы в Польше могут подавать заявления на временное разрешение на проживание – карту побыта при условии работе в стране. Также правительство Польши упростило поступление в вузы для украинцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.83
Покупка 36.83Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное