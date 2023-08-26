Украинские беженцы смогут получить вид на жительство в Новой Зеландии

Об этом информирует Bloomberg.

Отмечается, что владельцы специальной визы, которые получат ее до 15 марта 2024 года, смогут подать заявление на получение вида на жительство в Новой Зеландии. 12-месячную специальную визу впервые открыли для заявителей в марте 2022 года, в феврале ее действие продлили еще на один год.

По информации правительства, уже было выдано около 1510 таких виз, в стране проживает около 340 владельцев такого разрешения.

"Многие из тех, кто искал безопасности в Новой Зеландии, никогда не ожидали, что останутся здесь надолго, но поскольку война продолжается, мы имеем гуманитарную обязанность придать им уверенность", - заявил министр иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтл.

Для получения удостоверения необходимо предоставить медицинскую справку, пройти проверку личности и соответствовать требованиям по идентификации, а также уплатить сбор за подачу заявления в размере 1200 новозеландских долларов (708 долларов США).