Украинские беженцы смогут получить вид на жительство в Новой Зеландии
Правительство Новой Зеландии, в субботу, 26 июля, объявило, что будет предоставлять вид на жительство украинским беженцам, прибывшим в страну по специальной визе
Об этом информирует Bloomberg.
Отмечается, что владельцы специальной визы, которые получат ее до 15 марта 2024 года, смогут подать заявление на получение вида на жительство в Новой Зеландии. 12-месячную специальную визу впервые открыли для заявителей в марте 2022 года, в феврале ее действие продлили еще на один год.
По информации правительства, уже было выдано около 1510 таких виз, в стране проживает около 340 владельцев такого разрешения.
"Многие из тех, кто искал безопасности в Новой Зеландии, никогда не ожидали, что останутся здесь надолго, но поскольку война продолжается, мы имеем гуманитарную обязанность придать им уверенность", - заявил министр иммиграции Новой Зеландии Эндрю Литтл.
Для получения удостоверения необходимо предоставить медицинскую справку, пройти проверку личности и соответствовать требованиям по идентификации, а также уплатить сбор за подачу заявления в размере 1200 новозеландских долларов (708 долларов США).
- Между тем, 18 августа в США продлили действие временной защиты для украинских беженцев на 18 месяцев. Она продлится до 19 апреля 2025 года.
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