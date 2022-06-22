Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Обмен наличной гривны на швейцарские франки для украинцев стартует 27 июня. Он доступен совершеннолетним гражданам Украины, получившим разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации. Обменять наличные можно в размере до 10 000 грн на человека", - говорится в сообщении.

Помогают в осуществлении обмена банки UBS Switzerland AG и Credit Suisse. На их сайтах будет еженедельно публиковаться информация об обменном курсе.

С 21 июня стартовала программа обмена наличной гривны на евро в итальянских банках. Граждане Украины, в том числе несовершеннолетние, получившие разрешение на временное пребывание в Италии или предоставленные международной защитой, смогут обменять наличную гривну на евро в пределах лимита до 10 тыс. грн на человека.

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