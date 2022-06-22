Украинские беженцы смогут обменять в Швейцарии наличную гривну на франки
НБУ продолжает расширять программы обмена гривни на местную валюту в странах, принявших переселенцев из Украины, теперь беженцы смогут обменять гривну на франки
Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
"Обмен наличной гривны на швейцарские франки для украинцев стартует 27 июня. Он доступен совершеннолетним гражданам Украины, получившим разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации. Обменять наличные можно в размере до 10 000 грн на человека", - говорится в сообщении.
Помогают в осуществлении обмена банки UBS Switzerland AG и Credit Suisse. На их сайтах будет еженедельно публиковаться информация об обменном курсе.
- С 21 июня стартовала программа обмена наличной гривны на евро в итальянских банках. Граждане Украины, в том числе несовершеннолетние, получившие разрешение на временное пребывание в Италии или предоставленные международной защитой, смогут обменять наличную гривну на евро в пределах лимита до 10 тыс. грн на человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное