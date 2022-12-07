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Украинские беженцы, работающие в Латвии, будут обязаны учить латышский язык

7 декабря, 2022 среда
17:10
Общество На фото беженцы из Украины находятся во временном жилье в Эстонии

В Латвии ввели обязательное посещение занятий по латышскому языку для граждан Украины, работающих в стране, с 1 января 2024 года

Об этом сообщает издание Delfi.

Соответствующее решение 7 декабря приняла комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Латвии. В ходе заседания важные дискуссии касались предложения Министерства культуры установить, что граждане Украины, начавшие трудовые правоотношения в Латвии, обязаны с 1 января 2024 года посещать занятия по латышскому языку. Пока закон о поддержке украинских граждан такого требования не предусматривает.

Представители ассоциации "Хочу помочь беженцам" заявили, что такое обязательство не налагается ни на одну другую группу в Латвии, и не все смогут его выполнить. Ассоциация также подчеркнула, что гораздо важнее обеспечить доступность курсов, поскольку спрос на них есть, но пока курсы недоступны.

В результате, предложение об обязанности украинских беженцев с 1 января 2024 года посещать курсы латышского языка поддержали 6 из 11 депутатов в комиссии.

Также комиссия поддержала во втором окончательном чтении поправки в Закон о поддержке граждан Украины. В настоящее время действующий закон предусматривает, что украинские беженцы в Латвии будут получать поддержку до 31 декабря текущего года. Поддержанные комиссией продолжают первоначальную поддержку, но не дольше чем до 30 июня 2023 года.

Также поправки предполагают, что государство продолжит предоставлять жилье нуждающимся украинцам, но также не дольше чем до 30 июня 2023 года.

  • В неработающих школах Литвы готовят пять тысяч мест для украинских беженцев.
  • Грузия готова поддерживать украинских беженцев и оказывать другую гуманитарную помощь, но не будет оказывать военную.

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