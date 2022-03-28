Украинские беженцы, приехавшие в Данию на собственном авто, могут получить бесплатное пограничное страхование
Дания предоставляет украинским владельцам автомобилей бесплатный полис пограничного страхования на 30 дней
Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Полисы пограничного страхования будет выдавать Датское бюро страхования автомобилей (DFIM). Чтобы их получить украинцам нужно обратиться в бюро по электронному адресу: [email protected] и указать: категорию транспортного средства, страну регистрации транспортного средства, номерной знак, модель, год выпуска транспортного средства, имя гражданина Украины и место жительства в Дании, копию или фотографию водительского удостоверения или паспорта. В ответ бюро страхования посылает официальный страховой полис (в формате pdf).
Пограничное страхование является разновидностью страхования автомобиля перед третьими лицами и покрывает любую ответственность владельца или пользователя транспортного средства, если по его вине на дороге произошла авария, повлекшая травмы, смерть людей или повреждение имущества.
В Дании DFIM работает как гарантийный фонд, национальное бюро "Зеленой карты" и координационный центр для страхования автомобилей.
- Напомним, Чехия приняла законы по интеграции украинских беженцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.99
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 33.14
- Актуальное
- Важное