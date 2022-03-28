Украинские беженцы, приехавшие в Данию на собственном авто, могут получить бесплатное пограничное страхование

Об этом пишет Интерфакс-Украина.



Полисы пограничного страхования будет выдавать Датское бюро страхования автомобилей (DFIM). Чтобы их получить украинцам нужно обратиться в бюро по электронному адресу: [email protected] и указать: категорию транспортного средства, страну регистрации транспортного средства, номерной знак, модель, год выпуска транспортного средства, имя гражданина Украины и место жительства в Дании, копию или фотографию водительского удостоверения или паспорта. В ответ бюро страхования посылает официальный страховой полис (в формате pdf).



Пограничное страхование является разновидностью страхования автомобиля перед третьими лицами и покрывает любую ответственность владельца или пользователя транспортного средства, если по его вине на дороге произошла авария, повлекшая травмы, смерть людей или повреждение имущества.



В Дании DFIM работает как гарантийный фонд, национальное бюро "Зеленой карты" и координационный центр для страхования автомобилей.

Напомним, Чехия приняла законы по интеграции украинских беженцев.