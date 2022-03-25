Украинские беженцы, прибывающие в Шотландию, могут получить бесплатную медицинскую помощь и социальные льготы
Изменения в действующее законодательство Шотландии предусматривают для украинских беженцев бесплатное лечение и социальные выплаты в некоторых случаях
Об этом сообщает Bloomberg.com.
Министр здравоохранения Шотландии Хумза Юсаф объяснил, что этот шаг направлен на то, чтобы бегущие от российского вторжения получили "самый теплый прием".
По его словам, украинские беженцы смогут требовать выплаты на ребенка и выплату из-за инвалидности, если они имеют право на получение.
"Снятие платы за медицинское обслуживание и предоставление доступа к льготам является практическим шагом в обеспечении того, чтобы те, кто был вынужден покинуть свои дома и страну, могли жить безопасно и комфортно в Шотландии столько, сколько им это нужно", - сказал Юсаф.
- Напомним, более половины украинских детей из-за агрессии РФ стали вынужденными переселенцами.
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