Украинские беженцы получат 1000 бесплатных билетов на чемпионат по теннису в Уимблдоне
Для вынужденно перемещенных людей из Украины предлагают 1000 билетов на старейший двухнедельный турнир большого тенниса. Автором инициативы является английский клуб, проводящий чемпионат
Об этом пишет TimeOut.
"Украинские беженцы, которых приняли семьи в районах Мертон и Вордсворт в южной части Лондона, получают неожиданный летний подарок. Английский клуб, проводящий Чемпионат по теннису в Уимблдоне, дарит беженцам и их приемным семьям более 1000 билетов на событие", - говорится в сообщении.
Издание сообщает, что около 65 700 беженцев прибыли в Лондон из Украины по состоянию на 29 мая. Местные власти Мертона приняли более 400 из них. Некоторые из билетов были розданы беженцам на прошлой неделе на мероприятии, которое организовали, чтобы поздравить новых жителей района.
Элеонора Стрингер, заместитель руководителя совета Мертона, сказала, что район был рад "поделиться с нашими украинскими гостями частью волнения от чемпионата Уимблдона".
Первый Уимблдонский чемпионат был проведен в 1877 году. Тогда матчи проходили только в индивидуальных мужских разрядах. Первое соревнование было организовано в благотворительных целях – нужно было собрать деньги на ремонт газонокосилки.
- В начале июня украинским беженцам в Британии подарили 100 билетов на матч Уэльс – Украина.
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