"Украинские беженцы подняли уровень преступности в Польше": ЦПД опроверг вражеский фейк

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в телеграме.

В публикации пропагандисты ссылаются на данные исследования международной аналитической компании UCE RESEARCH. Якобы 60% краж и насильственных правонарушений в прошлом году в Польше совершены именно украинцами.

"На самом деле в оригинале статьи польского издания UCE GROUP LTD нет ни одного упоминания об украинских беженцах и их преступной деятельности. Так враг продолжает попытки посеять раздор между Украиной и Польшей, а также между самими украинцами. Целью является перевести внимание с глобальной проблемы – войны РФ против Украины – на ряд незначительных, в основном внутренних проблем", - пишет ЦПД.