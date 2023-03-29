"Украинские беженцы подняли уровень преступности в Польше": ЦПД опроверг вражеский фейк
Вражеские телеграм-каналы продвигают дезинформацию, что якобы в Польше вырос уровень преступности из-за притока украинских беженцев
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в телеграме.
В публикации пропагандисты ссылаются на данные исследования международной аналитической компании UCE RESEARCH. Якобы 60% краж и насильственных правонарушений в прошлом году в Польше совершены именно украинцами.
"На самом деле в оригинале статьи польского издания UCE GROUP LTD нет ни одного упоминания об украинских беженцах и их преступной деятельности. Так враг продолжает попытки посеять раздор между Украиной и Польшей, а также между самими украинцами. Целью является перевести внимание с глобальной проблемы – войны РФ против Украины – на ряд незначительных, в основном внутренних проблем", - пишет ЦПД.
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