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"Украинские беженцы подняли уровень преступности в Польше": ЦПД опроверг вражеский фейк

29 мартa, 2023 среда
17:43
Общество угон

Вражеские телеграм-каналы продвигают дезинформацию, что якобы в Польше вырос уровень преступности из-за притока украинских беженцев

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в телеграме.

В публикации пропагандисты ссылаются на данные исследования международной аналитической компании UCE RESEARCH. Якобы 60% краж и насильственных правонарушений в прошлом году в Польше совершены именно украинцами.

"На самом деле в оригинале статьи польского издания UCE GROUP LTD нет ни одного упоминания об украинских беженцах и их преступной деятельности. Так враг продолжает попытки посеять раздор между Украиной и Польшей, а также между самими украинцами. Целью является перевести внимание с глобальной проблемы – войны РФ против Украины – на ряд незначительных, в основном внутренних проблем", - пишет ЦПД.

Мир
Украина
Россия
Польша
война с Россией
фейк
пропаганда
руские фейки
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