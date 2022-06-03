Украинские беженцы освобождают болгарские отели, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

Издание рассказывает об Анастасии Зайцевой, она ждала автобус с двумя маленькими детьми возле курортного отеля на Черном море. Там они поселились в марте.

Женщина является одной из десятков тысяч беженцев, которых болгарские власти надеялись переселить до конца мая из-за сокращения субсидий и начала летнего сезона отпусков, когда предприятия на побережье Черного моря зарабатывают большую часть своих денег. Поскольку ее собственных денег не хватает, 35-летняя Анастасия Зайцева и многие полагаются на болгарские власти.

"Мы весь день проверяли нашу электронную почту и ждали информации. У меня есть деньги, но их не хватает, чтобы полностью обеспечить детей. Меня волнует, куда нас отправят. Мне нужен сад, школа, условия для детей и какая-то больница", – сказала она.

Reuters отмечает, что около 7 миллионов человек уехали из Украины после вторжения России 24 февраля. С начала войны в Болгарию выехали более 100 тысяч украинских беженцев, преимущественно женщин и детей.

Правительство разместило около 60 000 беженцев на пляжных курортах весной. Менеджер гостиницы Христо Караилев сообщил, что в их отеле проживало около 2500 украинцев. После настояния правительства на освобожденные отели большинство беженцев уехали, за исключением примерно 175, которые останутся сезонными работниками на курорте.

Болгария не имеет общей границы с Украиной, но многие беженцы сбежали туда через граничащую с Украиной Румынию. С приближением летнего туристического сезона правительство сократило финансовые льготы, выплачиваемые за каждого беженца владельцам гостиниц.

"В последние три месяца мы оказали беспрецедентную поддержку в очень хороших отелях. Болгария не может предоставлять такой роскошный отдых бесконечно",- сказал премьер-министр Кирилл Петков в мае.

Первоначальные планы перевезти большинство беженцев из гостиниц Черного моря в государственные дома для отдыха провалились из-за отсутствия интереса, говорят чиновники. Официальные данные свидетельствуют, что за последнюю неделю в Украину вернулось около 16 000 беженцев, а правительство изменило курс и открыло два временных лагеря беженцев вблизи города Бургас и в Елхове у границы с Турцией.

По состоянию на 2 июня правительство разместило около 3000 беженцев в государственных учреждениях, а еще 12000 переселились в меньшие гостиницы, которые подписались на пониженные государственные субсидии.

12 мая Болгария возглавила список стран ЕС по числу зарегистрированных украинских беженцев со статусом временной защиты.

21 мая для украинских беженцев в Болгарии была предложена новая программа помощи.

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