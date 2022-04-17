Украинские беженцы остаются в соседней Молдове, чтобы вернуться домой, - СМИ
Украинцы, решившие остаться в Молдове, а не ехать в другую страну Европе, надеются, что вскоре смогут вернуться домой
Об этом пишет Prestigious Scholarships.
Одесса расположена в 55 км от молдовского пограничного пункта Паланка.
"Если нужно, пойду пешком", - говорит о возвращении домой одесситка.
Издание сообщает, что часть беженцев в Молдове живут во временном жилье - кроватях, разложенных в спортзале, двухъярусных кроватях в детском доме почти семь недель. Они хотят вернуться домой к Пасхе.
21-летняя Елена Минчева уехала из Николаева и отложила свой брак, юридическое образование и планы купить дом. Она находится в переоборудованном под помещение для беженцев конференц-центре в столице Молдовы Кишиневе. Девушка была там с семьей матери и жениха.
Луна – это долгое время, чтобы жить во взвешенном состоянии, говорит Елена. Ее университетский курс был заморожен, потому что слишком многие студенты не имели времени или желания учиться: "Все просто на паузе".
Семья провела около 14 дней в бомбоубежище, но ушла после того, как обстрелы усилились. Они переехали границу на своем электромобиле, беспокоясь, что аккумулятор разрядится, прежде чем они доедут.
По словам девушки, есть незаконные способы вывезти ее жениха из страны, но он не хотел уезжать. "Я хочу гордиться им", - говорит она.
С начала полномасштабной войны около 26 000 украинцев прошли через границы Молдовы, но лишь небольшая часть осталась, а остальные уехали в ЕС.
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