Украинские беженцы нашли убежище в средневековом ирландском замке, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Ирландец Барри Хогиан и его жена-испанка Лола живут в доме в Мадриде, однако в их собственности также находится замок 15 века на западе Ирландии, в высоту четыре этажа. Это имение они решили использовать для нужд украинских переселенцев.

Мужчина полетел в Польшу, там создав аккаунт в Facebook, чтобы предложить убежище. Одиннадцать украинцев – одна группа из Днепра, другая из Запорожья под Мариуполем – вернулись с ним в замк в Баллиндуле.



Каждый день к украинцам приходят разные люди, которые пытаются им помочь.



Через месяц после прибытия пятеро из группы нашли работу. Их дети устраиваются в школу и забавляются в имении площадью полуакра с местными детьми, семьи которых постоянно дают все: от запасных холодильников, телевизоров до корзин свежих.



20-летний парень, вспоминающий звуки бомб и ракет, прежде чем отправиться в трехдневное путешествие и 28-часовое ожидание на польской границе во избежание российского вторжения, работает в садовом центре близ замка.

"Ирландцы очень дружелюбны, очень добрые. Все люди хотят нам помочь. Я очень счастлив здесь. У меня хорошая работа, хороший дом. Я никогда не думал, что когда-нибудь буду жить в замке", - сказал парень.

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