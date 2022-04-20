Украинские беженцы нашли убежище в средневековом ирландском замке, - Reuters
Среди 23 тыс. беженцев из Украины, прибывших в Ирландию, 11 из них поселились в замке 15 века на западе страны
Об этом сообщает Reuters.
Ирландец Барри Хогиан и его жена-испанка Лола живут в доме в Мадриде, однако в их собственности также находится замок 15 века на западе Ирландии, в высоту четыре этажа. Это имение они решили использовать для нужд украинских переселенцев.
Мужчина полетел в Польшу, там создав аккаунт в Facebook, чтобы предложить убежище. Одиннадцать украинцев – одна группа из Днепра, другая из Запорожья под Мариуполем – вернулись с ним в замк в Баллиндуле.
Каждый день к украинцам приходят разные люди, которые пытаются им помочь.
Через месяц после прибытия пятеро из группы нашли работу. Их дети устраиваются в школу и забавляются в имении площадью полуакра с местными детьми, семьи которых постоянно дают все: от запасных холодильников, телевизоров до корзин свежих.
20-летний парень, вспоминающий звуки бомб и ракет, прежде чем отправиться в трехдневное путешествие и 28-часовое ожидание на польской границе во избежание российского вторжения, работает в садовом центре близ замка.
"Ирландцы очень дружелюбны, очень добрые. Все люди хотят нам помочь. Я очень счастлив здесь. У меня хорошая работа, хороший дом. Я никогда не думал, что когда-нибудь буду жить в замке", - сказал парень.
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