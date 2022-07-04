Украинские беженцы могут столкнуться с двойной уплатой налогов: бизнес-ассоциация просит правительство решить эту проблему
Уже через два месяца украинские беженцы начнут сталкиваться с проблемой двойного налогообложения
Об этом сообщила Европейская бизнес ассоциация.
ЕБА призывает правительство принять меры и снять напряжение вокруг налогового резидентства украинских граждан за границей.
Проблема состоит в том, что часто украинские беженцы продолжают дистанционно работать на украинские предприятия или другие организации, получая заработную плату и уплачивая все необходимые налоги и отчисления.
Однако в соответствии с правилами, которые существуют в подавляющем большинстве стран, если украинцы находятся за границей более 183 дней, они могут быть признаны налоговыми резидентами страны пребывания и подвергнутся риску двойного налогообложения.
Это означает, что, как только истечет этот срок, им придется платить налоги как в Украине, так и в стране их фактического пребывания.
"Похожа и ситуация с налогообложением доходов от предпринимательской деятельности/оказания независимых услуг ФОПов на территории другого государства. Учитывая, что из-за войны некоторые граждане были вынуждены выехать из страны еще в феврале, вопрос приобретения налогового резидентства другого государства у них должен возникнуть уже в конце августа. , то есть меньше, чем через 2 месяца", – говорится в пресс-релизе.
В настоящее время крайне важно не оставлять вопрос на произвол судьбы, а немедленно приступать к работе с иностранными партнерами и внутри страны для решения проблемы двойного налогообложения, подчеркнула ассоциация.
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