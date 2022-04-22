Украинские беженцы могут работать в Дании, даже если еще не получили вида на жительство
С пятницы, 22 апреля, беженцам из Украины разрешили работать в Дании еще до получения вида на жительство
Об этом сообщает издание The Local Denmark.
По данным издания, вынужденно переселенным людям из Украины, которые подают заявление на проживание в Дании по специальному закону, не требуется разрешение на работу, а только квитанция, подтверждающая, что они подали заявление.
"Многие украинцы в Дании хотят работать. В то же время мы слышим от компаний, что им нужны люди. Но обработка их заявок занимает немного времени. Поэтому я решил, что люди, которые подают заявление на проживание согласно специальному закону, могут приниматься на работу с пятницы (22 апреля)", – говорится в заявлении министра иммиграции и интеграции Маттиаса Тесфайе.
Ранее работодатели жаловались на длительное рассмотрение заявлений на жительство для украинцев, ожидавших, чтобы начать работу, сообщает телекомпания DR.
Ранее министр иммиграции и интеграции Маттиас Тесфайе сообщал, что украинским беженцам больше не нужно будет ждать оформления документов, чтобы приступить к работе, если им предложат работу в Дании.
По данным министерства, по состоянию на 19 апреля 23 086 человек подали заявки на проживание в Дании по специальному украинскому закону. Выдано 5423 разрешения.
- Напомним, в Австрии создали платформу, чтобы помочь украинским беженцам найти работу.
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