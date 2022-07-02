Украинские беженцы могут бесплатно вернуться домой из Италии
Посольство Украины в Италии сообщает о возможности бесплатно вернуться домой вынужденно перемещенным людям из Украины. Первый рейс отправится 6 июля из города Турин
Об этом сообщили на странице Посольства в Facebook.
"Сообщаем, что Посольство Украины в Италии в сотрудничестве с Почетным консульством Украины в Турине и благотворительным фондом "Lo Specchio dei Tempi" реализует совместный проект по внедрению бесплатных рейсов в Украину для наших граждан", - говорится в сообщении.
Рейс Турин – Львов отправится 6 июля в 12:00 от piazza Castello, lato teatro Regio. Бронировать места можно по номеру +39 011 432 67 00.
Автобус из Рима во Львов отправится 13 июля в 12:00 с автобусной станции вокзала Tiburtina. Забронировать место можно позвонив по телефону +39 342 84 88 966.
- 6 мая правительство Италии увеличило финансовую помощь для вынужденно перемещенных людей из Украины до более 800 млн евро и поддержит бюджет Украины на сумму до 200 млн евро.
- На 22 мая в Италии находились около 120 тыс. беженцев из Украины.
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