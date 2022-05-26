Предприниматель поделился информацией в эфире телеканала "Еспресо".

"Беспилотные комплексы "Фурия", разработанные в 2014 году, приняты на вооружение как разведчик-корректировщик. Сейчас это единственное штатное средство артиллерийской разведки, которое применяется для задач как разведки, так и обслуживания стрельбы, то есть корректировки. Собственно разведка заключается в выявлении целей, их координат. Корректировка огня - это работа онлайн с огневой позицией, например, артиллерийской батареей", - отметил Вьюник.

На фото: Артем Вьюнник (слева) и аналатик агентства Defence Express Сергей Згурец

Директор "Атлон-Авиа" объяснил, в чем особенность использования "Фурии" и как беспилотник помогает нашим Вооруженным силам уничтожать российских оккупантов.

"Благодаря тому, что беспилотник находится в воздухе и наблюдает за районом ведения огня, операторы имеют возможность давать корректировку артиллерийскому подразделению, попали ли какие отклонения и т.д. Это позволяет существенно уменьшить расход боеприпасов на поражение целей и повысить живучесть огневой позиции из-за уменьшения времени поражение целей", - заметил Артем Вьюник.

Генштаб ВСУ сообщил, что с 24 февраля по 26 мая РФ потеряла в Украине около 29,6 тыс. кафиров, 3235 бронемашин, 1315 танков и 607 систем артиллерии.

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