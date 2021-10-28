Украинские беспилотники Bayraktar уже более полугода выходят на боевое дежурство, - Наев

Об этом в интервью BBC News Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России (возле границ Украины, - ред). Проводили разведку и тренировку", – рассказал Наев.

По его словам, украинские "Байрактары" с марта 2021 года "показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике".

Они патрулируют не только Донбасс, но и юг, и север Украины. Летали в апреле, а также когда были российско-белорусские учения "Запад-2021". Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и "Байрактары", - объяснил Наев.

Известно, что у украинской армии 12 "Байрактаров" - это два комплекта по шесть летательных аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним.

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