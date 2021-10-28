Украинские беспилотники Bayraktar уже более полугода выходят на боевое дежурство, - Наев
Украинские ударные беспилотники Bayraktar на самом деле уже более полугода выходят на боевое дежурство, а их экипажи готовы наносить удары днем и ночью
Об этом в интервью BBC News Украина рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Они находятся на боевом дежурстве еще с весны этого года, когда было усиление батальонно-тактических групп России (возле границ Украины, - ред). Проводили разведку и тренировку", – рассказал Наев.
По его словам, украинские "Байрактары" с марта 2021 года "показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике".
Они патрулируют не только Донбасс, но и юг, и север Украины. Летали в апреле, а также когда были российско-белорусские учения "Запад-2021". Там, где растет уровень военной угрозы, Вооруженные силы Украины применяют весь свой спектр вооружений, в том числе и "Байрактары", - объяснил Наев.
Известно, что у украинской армии 12 "Байрактаров" - это два комплекта по шесть летательных аппаратов, нескольких станций управления и несколько сотен боеприпасов к ним.
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26 октября боевики несколько раз обстреляли позиции ООС в районе Гранитного. В результате погиб украинский военный, еще один получил ранения. В ответ ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов.
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