Украинские банки за восемь месяцев 2021 года увеличили прибыль почти в полтора раза, - НБУ

Об этом пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) сообщила в Telegram.



Согласно сообщению, на протяжении января-августа 2021 года платежеспособные банки получили 45,6 млрд грн чистой прибыли, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года - 32,6 млрд грн.



Отмечается, что доходы банков при этом выросли на 2% по сравнению с январем-августом 2020 года и составили 172,7 млрд грн. Расходы уменьшились на 7% - до 127,1 млрд грн.

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