Украинские банки ожидают рекордного роста спроса бизнеса на кредиты, - НБУ

Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка Украины об условиях банковского кредитования.



Согласно результатам, банки в июле-сентябре подтвердили позитивные настроения предыдущих опросов относительно динамики кредитования: респонденты сохранили рекордно высокие ожидания роста спроса бизнеса на кредиты и отметили дальнейший рост спроса на займы со стороны домохозяйств.



Отмечается, что в III квартале 2021 года спрос на бизнес-кредиты в очередной раз вырос, больше всего - на займы малого и среднего бизнеса, гривневые и краткосрочные кредиты. Определяющими факторами при этом стали снижение процентных ставок и потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале.



За этот период банки также отметили смягчение кредитных стандартов для бизнеса и рост уровня одобрения заявок.



По данным НБУ, также продолжает расти спрос населения на кредиты. Так, три квартала подряд банки отмечают в большей степени рост спроса на ипотечные кредиты по сравнению с потребительскими. Долговая нагрузка домохозяйств респонденты оценили как низкое за всю историю наблюдений.



В то же время, в III квартале участники опроса отметили рост процентного и кредитного рисков, а также снижение риска ликвидности.



По информации регулятора, в следующие 12 месяцев 92% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств и 79% - корпораций. Ожидания роста спроса на кредиты со стороны бизнеса являются рекордно высокими с 2016 года.



Отмечается, что в сентябре-декабре банки не планируют в целом менять кредитные стандарты для корпоративных клиентов, одновременно смягчая стандарты кредитования населения.

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