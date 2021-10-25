Украинские банки ожидают рекордного роста спроса бизнеса на кредиты, - НБУ
Украинские банки ожидают рекордного роста спроса на кредиты со стороны бизнеса и отмечают дальнейший рост спроса на займы со стороны домохозяйств
Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального банка Украины об условиях банковского кредитования.
Согласно результатам, банки в июле-сентябре подтвердили позитивные настроения предыдущих опросов относительно динамики кредитования: респонденты сохранили рекордно высокие ожидания роста спроса бизнеса на кредиты и отметили дальнейший рост спроса на займы со стороны домохозяйств.
Отмечается, что в III квартале 2021 года спрос на бизнес-кредиты в очередной раз вырос, больше всего - на займы малого и среднего бизнеса, гривневые и краткосрочные кредиты. Определяющими факторами при этом стали снижение процентных ставок и потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале.
За этот период банки также отметили смягчение кредитных стандартов для бизнеса и рост уровня одобрения заявок.
По данным НБУ, также продолжает расти спрос населения на кредиты. Так, три квартала подряд банки отмечают в большей степени рост спроса на ипотечные кредиты по сравнению с потребительскими. Долговая нагрузка домохозяйств респонденты оценили как низкое за всю историю наблюдений.
В то же время, в III квартале участники опроса отметили рост процентного и кредитного рисков, а также снижение риска ликвидности.
По информации регулятора, в следующие 12 месяцев 92% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств и 79% - корпораций. Ожидания роста спроса на кредиты со стороны бизнеса являются рекордно высокими с 2016 года.
Отмечается, что в сентябре-декабре банки не планируют в целом менять кредитные стандарты для корпоративных клиентов, одновременно смягчая стандарты кредитования населения.
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