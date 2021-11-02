Украинские авиакомпании с ноября будут платить Украэроруху за право полетов в Европу

Об этом пишет avianews .



Согласно сообщению, с ноября произошли изменения принципы оплаты авиакомпаниями услуг. В этот день Украина присоединилась к единой системе маршрутных сборов Евроконтроля.



"До этого момента, например, для рейса из Киева в Амстердам авиакомпании получали два счета – один от Украэроруха за полет над Украиной и второй от Евроконтроля за полет над Польшей, Германией и Нидерландами", – пояснили в издании.



Да, новая система предполагает, что для полета в Европу авиакомпаниям будет выставляться не два, а один счет на аэронавигационное обслуживание на маршруте. Это не позволит им избирательно платить счета и накапливать долги перед Украэрорухом. Поскольку счет будет один, если авиакомпания не будет платить его, то автоматически лишится возможности полетов в Европу до момента погашения долгов.

Отмечается, что собирать деньги с авиаперевозчиков Центральное бюро маршрутных сборов Евроконтроля, которое затем будет распределять их между провайдерами в соответствии с объемом предоставленных услуг.