Украинские атомные электростанции покрывают более 50% потребления света, сейчас эксплуатируются 9 энергоблоков, — Госатомрегулирование
В Госатомрегулировании рассказали, что атомные электростанции покрывают более 50% потребления света в Украине, в то же время на подконтрольной территории эксплуатируются 9 энергоблоков
Об этом информирует в Медиацентре и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков .
"На сегодняшний день на подконтрольной Украине территории эксплуатируются 9 энергоблоков атомных электростанций. Из них в сети на полной мощности находится 8, один энергоблок находится на плановом ремонте", - рассказал Кориков.
Глава Госатомрегулирования рассказал, что все 6 энергоблоков Запорожской атомной электростанции остановлены, российские захватчики не дают возможности вывести энергоблоки на мощности для работы в энергосистеме Украины.
"Все возможные мощности АЭС, которыми управляет Украина, используются максимальным образом. В последнее время атомные электростанции закрывают более 50% потребления электричества в Украине. И сейчас такая же ситуация остается", - добавил Кориков.
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