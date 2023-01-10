Об этом информирует в Медиацентре и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков .

"На сегодняшний день на подконтрольной Украине территории эксплуатируются 9 энергоблоков атомных электростанций. Из них в сети на полной мощности находится 8, один энергоблок находится на плановом ремонте", - рассказал Кориков.

Глава Госатомрегулирования рассказал, что все 6 энергоблоков Запорожской атомной электростанции остановлены, российские захватчики не дают возможности вывести энергоблоки на мощности для работы в энергосистеме Украины.

"Все возможные мощности АЭС, которыми управляет Украина, используются максимальным образом. В последнее время атомные электростанции закрывают более 50% потребления электричества в Украине. И сейчас такая же ситуация остается", - добавил Кориков.

23 декабря 2022 года глава МАГАТЭ провел в Москве очередной раунд переговоров по демилитаризации ЗАЭС.

26 декабря 2022 года глава Офиса президента подчеркнул , что в Украине одной из главных задач является введение санкций против Росатома.

27 декабря 2022 года министр энергетики Украины заявил, что Россия на Запорожской АЭС планирует заменить военных на Росгвардию, выдав эту ротацию за "демилитаризацию".

По состоянию на 4 января, российские захватчики продолжают свозить свой персонал на Запорожскую атомную электростанцию.

7 января по данным Генштаба ВСУ, около 3 тыс. работников ЗАЭС получили "российские паспорта" из-за давления захватчиков.

10 января в Госатомрегулировании заявили , что рашисты превратили ЗАЭС в военную и ремонтную базу, а также пытаются назначить "эксплуатационную организацию"

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