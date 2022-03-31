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Украинские атомные электростанции переходят от московского в парижский центр ВАО АЭС

31 мартa, 2022 четверг
19:34
война с Россией

Всемирная ассоциация ядерных операторов переводит все украинские АЭС в парижский центр

Об этом сообщает Энергоатом.

"Сегодня, 31 марта 2022 года, Совет управляющих Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС) на своем заседании поддержал заявку ГП "НАЭК "Энергоатом" и принял решение о переводе Компании вместе со всеми ее станциями и атомными энергоблоками в пару "ВАО АЭС", - говорится в сообщении.

Теперь к нему переводятся:

Запорожская АЭС (6 блоков ВВЭР-1000);

Ровенская АЭС (2 блока ВВЭР-440, 2 блока ВВЭР-1000);

Южно-Украинская АЭС (3 блока ВВЭР-1000);

Хмельницкая АЭС (2 блока ВВЭР-1000).

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Ранее украинские атомные электростанции входили в московский центр ВАО АЭС с момента создания этой организации в 1989 году.

Справочно. Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС, WANO), объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену опытом эксплуатации АЭС, чтобы члены Ассоциации могли совместно работать для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности при эксплуатации своих атомных станций.

  • Украина договаривается с Международным агентством атомной энергии о пребывании ее специалистов на украинских АЭС. Достигнуты соглашения о поставках оборудования для ядерных объектов страны.

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